Οι-πετρελαϊκοί-κολοσσοί-«ανοίγουν-σαμπάνιες»-για-τον-πόλεμο-στον-Κόλπο

30 εκατομμύρια δολάρια την… ώρα: Τόσα ήταν τα κέρδη που αποκόμισαν οι 100 μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί κολοσσοί, τις πρώτες 40 ημέρες του πολέμου στον Κόλπο.

Τα ποσά αυτά -αδιανόητα για τον κοινό νου- προκύπτουν από ανάλυση της Rystad Energy για τις 100 κορυφαίες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο

«Τον Μάρτιο, οι τιμές του αργού πετρελαίου διαπραγματεύονταν γύρω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, δημιουργώντας επιπλέον κέρδη 234 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς», υπολογίζει η βρετανική εφημερίδα Guardian. Οι αναλυτές υπολόγισαν τα απροσδόκητα κέρδη από τον πόλεμο συγκρίνοντας τις ελεύθερες ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο, όταν οι τιμές ήταν περίπου 70 δολάρια ανά βαρέλι, με την τιμή μετά την έναρξη του πολέμου, όταν οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονταν γύρω στα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

«Τα ρεκόρ κερδών των πετρελαϊκών εταιρειών είναι κυρίως έσοδα από την κρίση», λέει η ειδικός στην αγορά ενέργειας, Κλαούντια Κέμφερτ. «Είναι σαφές ότι η προσφορά μειώνεται και οι τιμές αυξάνονται κατά τη διάρκεια κρίσεων», εξηγεί.

«Πύραυλος και φτερό»

Η Κέμφερτ κάνει λόγο για το «φαινόμενο του πυραύλου-φτερού»: οι τιμές αυξάνονται σαν πύραυλοι, πέφτουν σαν φτερά. Ωστόσο, αυτά τα κέρδη στην αντλία δεν αποτελούν απόδειξη αποτελεσματικότητας, αλλά μάλλον αβεβαιότητας. Και «γενικά δεν είναι βιώσιμα» επειδή βασίζονται σε προσόδους κρίσης, δηλαδή σε υπερκέρδη.

Μόλις σταθεροποιηθούν οι εμπορικές οδοί, όπως το Στενό του Ορμούζ, τα ασφάλιστρα κινδύνου θα μειωθούν επίσης. Στη συνέχεια, τα έσοδα θα μειωθούν ξανά. «Είναι μια λάμψη στο τηγάνι της κρίσης, όχι ένα σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο».

Η καταστροφή της ζήτησης ανέρχεται σήμερα σε περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, λέει ο Γκάρι Πίντερσεν, Διευθύνων Σύμβουλος της Gunvor, που αναμένει αυξανόμενη μεταβλητότητα από τώρα έως τον Ιούνιο.

Από μια παράξενη τροπή της μοίρας, τα μεγαλύτερα κέρδη αποκομίζουν δύο χώρες του Κόλπου, που επηρεάζονται από τη διακοπή της παραγωγής πετρελαίου, λόγω των ιρανικών επιδρομών: η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ.

Η Saudi Aramco, η κρατική εταιρεία της μεγαλύτερης χώρας της Αραβικής Χερσονήσου, θα επωφεληθεί από πρόσθετα κέρδη, ύψους 25,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο, σχεδόν το 11% του συνόλου των 234 δισεκατομμυρίων δολαρίων των 100 κορυφαίων πετρελαϊκών εταιρειών στον κόσμο.

Η Kuwait Peroleum Corporation ακολουθεί με 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια (5,2%).

H Exxon Mobil καταγράφει επίσης, πρόσθετα κέρδη, ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η Chevron Corp. 9,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ρωσικοί πετρελαϊκοί γίγαντες αναμένεται επίσης να αναδειχθούν ως μεγάλοι νικητές του πολέμου, με τις Gazprom, Rosneft και Lukoil να αποκομίζουν σχεδόν 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον κέρδη από τον πόλεμο μέχρι το τέλος του έτους. «Η σύγκρουση στον Κόλπο έχει επίσης ενισχύσει τα ταμεία του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμό του στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να αποκομίζει 840 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από τις εξαγωγές πετρελαίου τον Μάρτιο- 50% περισσότερα από ό,τι τον Φεβρουάριο», σύμφωνα με ανάλυση του Κέντρου Έρευνας Ενέργειας και Καθαρού Αέρα».

«Τα κέρδη αυξάνονται για όσες εταιρείες είχαν αντλήσει προηγουμένως πολύ πετρέλαιο με χαμηλότερο κόστος, για να το πουλήσουν τώρα, εκμεταλλευόμενοι αυτό το arbitrage», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

Οι μετοχές της ExxonMobil και της Shell, έχουν επίσης καταγράψει άνοδο από την έναρξη της σύγκρουσης. Εταιρείες logistics όπως η Gunvor βλέπουν επίσης θετικά αποτελέσματα: «Το βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής ήταν η εστίαση στη μεταφορά φυσικού πετρελαίου αντί για παράγωγα πετρελαίου», γράφουν οι Financial Times.

Ενέργεια και όπλα

«Τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα, οι ασφάλειες και τα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά, επωφελούνται από τη γεωπολιτική αστάθεια», λένε στη «Ν», παράγοντες της αγοράς. «Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, τα όπλα έχουν ζήτηση, τα ασφάλιστρα ανεβαίνουν και τα κέρδη ρέουν προς εκείνους που ξέρουν πώς να εκμεταλλεύονται τον κίνδυνο».

Αυτές οι τάσεις και τα δεδομένα δείχνουν ότι ο κόσμος απέχει πολύ από τη μείωση της εξάρτησής του από το αργό πετρέλαιο. Με τη βοήθεια γεωπολιτικών αναταραχών, η εποχή του μαύρου χρυσού θα συνεχιστεί, υπαγορεύοντας τις μακροοικονομικές, πληθωριστικές και εμπορικές ατζέντες σε όλο τον κόσμο. Αλλά τώρα, οι πετρελαϊκοί κολοσσοί ανοίγουν… σαμπάνιες.