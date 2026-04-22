Ο-Γερούν-Ντάισελμπλουμ-στην-Αθήνα,-ειδικά-για-το-«Στο-Χιλιοστό»

Μια σημαντική προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας θα φιλοξενηθεί σύντομα από τον ΣΚΑΪ. Ειδικά για την παρουσίαση που οργανώνει ο σταθμός για το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού «ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΣΤΟ», έρχεται στην Ελλάδα και θα παρευρεθεί ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρόεδρος του Eurogroup από το 2013 έως το 2018, υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και σημερινός Δήμαρχος του Αϊντχόφεν.

Οι δύο δημοσιογράφοι, που εργάστηκαν ως ανταποκρίτριες στις Βρυξέλλες τα χρόνια της κρίσης και έχουν γράψει το best seller βιβλίο «Η Τελευταία Μπλόφα», πήραν συνέντευξη από τον κ. Ντάϊσελμπλουμ στο πλαίσιο της έρευνάς τους για το ντοκιμαντέρ.

Λίγες μέρες πριν από την μετάδοση του πρώτου επεισοδίου του «ΤΟ ΧΙΛΙΟΣΤΟ» (Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 21.00), ο Γερούν Ντάισελμπλουμ αποδέχθηκε με χαρά την πρόσκληση του ΣΚΑΪ να ταξιδέψει στην Αθήνα και να παρευρευθεί στο επίσημο preview για τους εκπροσώπους του Τύπου για την ιστορία που στιγμάτισε την Ελλάδα, αλλά και την ίδια την Ευρώπη.

