Πεσκόφ:-Οι-λεπτομέρειες-των-προμηθειών-πετρελαίου-από-τον-αγωγό-Ντρούζμπα-συζητούνται-σε-εταιρικό-επίπεδο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες των προμηθειών πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα συζητούνται σε εταιρικό επίπεδο, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Η MOL εμπλέκεται επίσης σε αυτό το θέμα. Διατηρούνται επαφές μέσω εταιρικών καναλιών. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, επειδή θα έπρεπε να είχε υποβληθεί αίτημα για άντληση. (…) Αυτό είναι, μάλλον, ένα εταιρικό ζήτημα», δήλωσε ο Πεσκόφ, αναφερόμενος στον πετρελαϊκό όμιλο της Ουγγαρίας, MOL.

Σε επαναλειτουργία ο αγωγός

Ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία ετέθη πάλι σε λειτουργία, ανακοίνωσε στο AFP ουκρανός αξιωματούχος τους ενεργειακού τομέα αφήνοντας να εννοηθεί την λήξη του μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στο Κίεβο και την Βουδαπέστη.

«Στις 12.35 ξεκίνησε η ροή του πετρελαίου» από το τμήμα του αγωγού που διασχίζει την Ουκρανία δήλωσε η πηγή που δεν κατονομάσθηκε.

Η λειτουργία του αγωγού είχε διακοπεί τον Ιανουάριο έπειτα από ρωσική επίθεση που προκάλεσε ζημιές στο ουκρανικό τμήμα του Ντρούζμπα.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ελπίζει έτσι να κλείσει το κεφάλαιο του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία που συμφωνήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και έκτοτε μπλοκάρεται από την Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν.