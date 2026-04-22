Πιερρακάκης: Χαμηλότερη ανάπτυξη φέτος, αναβάθμιση το 2027 – Από Ιούνιο η ρύθμιση των 72 δόσεων

Σε υποβάθμιση της πρόβλεψης για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2026 και αναβάθμιση για το 2027 προχωρά η κυβέρνηση. Στο 3,2% του ΑΕΠ εκτιμάται το πρωτογενές πλεόνασμα το 2026 και το 2027. Αυτόματα, χωρίς αίτηση, το επίδομα τέκνου. Η εξειδίκευση του νέου πακέτου μέτρων.

Σε υποβάθμιση της πρόβλεψης για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2026 και αναβάθμιση για το 2027 προχωρά η κυβέρνηση, σε μια κίνηση που δείχνει ότι η οικονομία επηρεάζεται φέτος από τις διεθνείς εξελίξεις αλλά διατηρεί αυτούσια τη δυναμική της το επόμενο έτος, μετά και το carry over effect.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των μέτρων στήριξης αξίας 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ρυθμός ανάπτυξης τοποθετείται στο 2% το 2027, από 1,7% προηγουμένως, κάτι που οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των επενδύσεων, με το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ να αυξάνεται στα 7 δισ. ευρώ, από 6,35 δισ. ευρώ, με τη συμβολή και των νέων ευρωπαϊκών πόρων, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Δεν ισχύει το ίδιο για το 2026, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις οδηγούν σε υποβάθμιση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη στο 2%, από 2,4% και σε επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός ειδικότερα τοποθετείται πλέον στο 3,2% το 2026, από 2,2% στην εκτίμηση του Νοεμβρίου, με το μοντέλο της κυβέρνησης να συνεκτιμά μια μέση τιμή του πετρελαίου brent στα 89 δολάρια. Για το 2027, η εκτίμηση αλλάζει από 2,2%, σε 2,4%.

Η πρόβλεψη για το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 3,2% του ΑΕΠ φέτος, μετά και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα και 3,2% το 2027. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα επιβεβαιώθηκε η πολύ υψηλότερη του αναμενομένου επίδοση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2025, με το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφώνεται στο 4,9% του ΑΕΠ ή σε 12,131 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης του προϋπολογισμού για 3,7% του ΑΕΠ. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι το υπερπλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό ούτε αποτέλεσμα υπερφορολόγησης ή προσωρινής συγκράτησης δαπανών. Όπως ανέφερε, μόλις το 10% προέρχεται από έμμεσους φόρους, ενώ η υπεραπόδοση αποδίδεται στην ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, αλλά και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της ψηφιοποίησης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Η εξειδίκευση των μέτρων

Τα μέτρα παρουσίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης μαζί με τον τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θάνο Πετραλιά, τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα, και τη γενική γραμματέα χρηματοπιστωτικού τομέα και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους του Υπ. Οικονομικών Θεώνη Αλαμπάση.

Παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Αντιμετωπίζουμε το ιδιωτικό χρέος με στόχο να τηρηθεί η συνέπεια και η κουλτούρα πληρωμών ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας παρουσιάζοντας τα 3 μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση για να διευκολύνει φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

1. Αρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον εξοφληθεί το 25% και ο οφειλέτης ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό της οφειλής.

2. Διεύρυνση του πεδίου του εξωδικαστικού μηχανισμού με κατώφλι ένταξης έως 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ, (τουλάχιστον 300.000 πολίτες και επιχειρήσεις ωφελούνται). Η διεύρυνση του εξωδικαστικού αφορά οφειλές σε Δημόσιο, ΕΦΚΑ αλλά και τραπεζικές οφειλές.

3. Δυνατότητα ένταξης 72 δόσεων παλαιών οφειλών για οφειλές ληξιπρόθεσμες προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ έως 31/12/2023 που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης έως 21/4/2026. Η ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο μετά από αίτηση των οφειλετών. Προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση η εξόφληση ή ρύθμιση των τρεχουσών οφειλών με βάση την πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται σε 5,84% ενώ το ελάχιστο ποσό της δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ. Στη δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες οι οποίοι είχαν εντάξει παλιές οφειλές στην πάγια ρύθμιση αλλά στη συνέχεια έχασαν τις ρυθμίσεις τους. Για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα παρέχεται αποδεικτικό ενημερότητας, αναβάλλεται η ποινή ή διακόπτεται, αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Το υπόλοιπο υπάγεται στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ( να τηρηθεί η συνέπεια και η κουλτούρα πληρωμών)

Συνταξιούχοι

Αυξάνεται η ενίσχυση στους συνταξιούχους, από τα 250 ευρώ, στα 300 ευρώ καθαρά. Πρόκειται για ένα μόνιμο μέτρο που καλύπτει το 85% των άνω των 65 και εντάσσει 420.000 νέους δικαιούχους.

Στέγη

Με τα διευρυμένα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου, θα επιτευχθεί κάλυψη για το 86% των ενοικιαστών. Πρόκειται για μόνιμο μέτρο που ωφελεί περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες.

Στήριξη για κάθε παιδί

Χορηγούνται 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σε μια κίνηση που καλύπτει το 80% των οικογενειών. Το μέτρο αφορά 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, δηλαδή 3,3 εκατομμύρια πολίτες. Η ενίσχυση των 150 ευρώ σε κάθε παιδί θα καταβληθεί στο τέλος Ιουνίου, αυτόματα, χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους.

Στήριξη στο κόστος ενέργειας

Επεκτείνεται τον Μάιο η επιδότηση diesel.

Μείωση κόστους παραγωγής

Επιστροφή 15% στα τιμολόγια λιπασμάτων έως τον Αύγουστο

