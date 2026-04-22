Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ το 2025 – Υπερέβη 30% τις προβλέψεις

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat δείχνει πρωτογενές αποτέλεσμα 12,131 δισ. ευρώ, ενώ το γενικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε στο 1,7% του ΑΕΠ και το χρέος στο 146,1% του ΑΕΠ.

Την πολύ υψηλότερη του αναμενομένου επίδοση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2025 που είχε προαναγγείλει το insider, επικυρώνουν η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, με το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφώνεται στο 4,9% του ΑΕΠ ή σε 12,131 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης του προϋπολογισμού για 3,7% του ΑΕΠ.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι σχεδόν 30% υψηλότερο του στόχου, εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και δίνει την πρώτη καθαρή εικόνα για τη δημοσιονομική επίδοση της περασμένης χρονιάς. Ωστόσο ένα μέρος μόνον και όχι ολόκληρο το υπερπλεόνασμα των 2,9 δισ. ευρώ θεωρείται -σε συμφωνία και με την Κομισιόν- ότι αποτελεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που μπορεί να διατεθεί από την κυβέρνηση για παροχές και νέα μέτρα στήριξης μέσα στο 2026. Στη βάση αυτή, δρομολογούνται και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Τα στοιχεία της Eurostat

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, η Ελλάδα είχε και το 2025 την μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ, σε ποσοστό 8% έναντι του 2024. H Ελλάδα ήταν και ένα από τα 5 κράτη της ΕΕ που είχαν δημοσιονομικό πλεόνασμα (1,7% του ΑΕΠ) αλλά και το κράτος με το υψηλότερο χρέος.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την 1η ανακοίνωση των Δημοσιονομικών Στοιχείων του 2025 από ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT, πλεόνασμα εμφανίζει και το γενικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή το αποτέλεσμα μαζί με τους τόκους, το οποίο διαμορφώθηκε στο 1,7% του ΑΕΠ ή 4,290 δισ. ευρώ.

Στην αντίστοιχη ανακοίνωση για το 2024, το γενικό αποτέλεσμα είχε ανέλθει σε 1,3% του ΑΕΠ ή 3,181 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα είχε φτάσει το 4,8% του ΑΕΠ ή 11,401 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία είχαν αποσταλεί από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και πιστοποιήθηκαν με τη σημερινή ανακοίνωση, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο με την πρώτη κοινοποίηση της άνοιξης. Η ανακοίνωση αποτυπώνει το τελικό δημοσιονομικό αποτύπωμα του 2025 με βάση το πρότυπο ESA 2010 και αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την αποτίμηση της περσινής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2025 το ΑΕΠ είχε διαμορφωθεί στα 248,354 από 236,736 δισ. το 2024 ενώ το χρέος έπεσε κάτω από 150%, στο 146,1% από 154,2% του ΑΕΠ το 2024.