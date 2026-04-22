Σε-ιστορικά-υψηλά-s&p-500-και-nasdaq-μετά-την-παράταση-της-εκεχειρίας-με-το-Ιράν

Στη Wall Street, ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά την Τετάρτη (22/4), μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν, ενώ το θετικό κλίμα ενίσχυσαν και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ευρύς δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,03% κλείνοντας τελικά στις 7,137.12 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε άνοδο 1,64% στις 24,657.57 μονάδες, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά σε νέο ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,7% κινούμενος στις 49,490.77 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης, ο Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της δίμηνης εκεχειρίας.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα παραμένει αβέβαιο, καθώς η έλλειψη δέσμευσης από την Τεχεράνη φέρεται να οδήγησε σε αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς για συμμετοχή σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν επίσης ότι οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης δήλωσαν πως δε θα προσέλθουν σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τις «χάσιμο χρόνου».

Παρά την παράταση της εκεχειρίας, το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατέσχεσε δύο εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, καθώς οι εντάσεις παραμένουν στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια δίοδο, η οποία παραμένει ουσιαστικά κλειστή.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο, με το διεθνές σημείο αναφοράς Brent να ξεπερνά και πάλι τα εκατό δολάρια το βαρέλι. Πιο συγκεκριμένα, αυτή την ώρα κινείται αυξημένο κατά 2,97% στα 101,41 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει άνοδο 3,18% στα 92,55 δολάρια ανά βαρέλι.

Παρά τα ιστορικά υψηλά του Nasdaq, ο Ben Fulton της WEBs Investments εκτιμά ότι οι επενδυτές αρχίζουν πλέον να παραβλέπουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές μετοχές αναμένεται να υπεραποδώσουν σε σχέση με τις διεθνείς αγορές από εδώ και πέρα, ιδιαίτερα λόγω της αναμενόμενης στήριξης από τα εταιρικά κέρδη.

«Πριν από μία εβδομάδα έλεγα ότι ο κίνδυνος ήταν προς τα πάνω. Η αγορά κινείται τόσο γρήγορα που τώρα λέω ότι ο κίνδυνος είναι προς τα κάτω», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας σε συνέντευξή του. «Ήρθε η ώρα να το αφήσουμε πίσω. Πρέπει να παραμείνουν στην πορεία τους».

Στα αξιόλογα της μέρας, η περίοδος ανακοινώσεων αποτελεσμάτων ξεκίνησε δυνατά. Οι μετοχές της Boeing ενισχύθηκαν κατά 5%, μετά την ανακοίνωση μικρότερης ζημίας για το πρώτο τρίμηνο από την αναμενόμενη. Επιπλέον, η GE Vernova σημείωσε άνοδο 13%, καθώς τα έσοδά της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Οι δύο εταιρείες συγκαταλέγονται μεταξύ του 80% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής και έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Τέλος, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός παρουσιάζει άνοδο αυτή την ώρα κατά 0,83% στα 4,758.61 δολάρια το βαρέλι.