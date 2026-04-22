Σε-προχωρημένες-συνομιλίες-για-πακέτο-διάσωσης-της-spirit-airlines-η-κυβέρνηση-Τραμπ

Σε προχωρημένες συνομιλίες για ένα πακέτο χρηματοδότησης για τη διάσωση της Spirit Airlines, βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ καθώς η αεροπορική εταιρεία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο εκκαθάρισης.

Η εμβληματική εταιρεία που χρειάζεται κυβερνητική παρέμβαση με bailout καλείται να αντιπαλέψει προκλήσεις εδώ και χρόνια από την αύξηση του κόστους, τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών και την ανάκληση κινητήρων της.

«Η Spirit Airlines θα βρισκόταν σε πολύ πιο σταθερή οικονομική βάση εάν η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είχε μπλοκάρει απερίσκεπτα τη συγχώνευση της αεροπορικής εταιρείας με την JetBlue», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, μιλώντας στο CNBC.

«Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και τη συνολική υγεία της αμερικανικής αεροπορικής βιομηχανίας, στην οποία πολλά εκατ. Αμερικανοί βασίζονται καθημερινά για τα απαραίτητα ταξίδια και τα προς το ζην» πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως θα δοθεί πιθανή κρατική βοήθεια την Τρίτη, λέγοντας στο “Squawk Box” του CNBC, πως η Spirit έχει πρόβλημα «και θα ήθελα πολύ κάποιος να την αγοράσει. Είναι 14.000 θέσεις εργασίας και ίσως η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει σε αυτό».

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του σε μια συγχώνευση μεταξύ της American Airlines Group και της United Airlines Holdings.

«Το είπα στους ανθρώπους μου, αλλά, αλλά με την American – τα πάει καλά, και η United τα πάει πολύ καλά. Ξέρω τους ανθρώπους της United, τα πάνε πολύ καλά. Δεν μου αρέσει να συγχωνεύονται», υπογράμμισε ο Τραμπ.