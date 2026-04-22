Σημαντική-αύξηση-εσόδων-και-κερδοφορίας-για-Ευρώπη-holdings-το-2025

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε η Ευρώπη Holdings το 2025, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού και της

ενσωμάτωσης των νέων ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την χρήση 2025, έχουνσυνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Κυριότερες επιχειρηματικές εξελίξεις 2025

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την τελική φάση του εταιρικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2024, προχωρώντας στις ακόλουθες στρατηγικές ενέργειες:

Εξαγορά του 100% των εταιρειών:

«ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» «ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.» «ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.»

Επιτυχής ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με άντληση €68,3 εκατ.

Κεφαλαιακή ενίσχυση €28 εκατ. της ασφαλιστικής θυγατρικής

Απορρόφηση της «ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.» από την «ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.»

Οι ανωτέρω ενέργειες ενίσχυσαν ουσιαστικά τη λειτουργική βάση και διαφοροποίησαν τις πηγές εσόδων του Ομίλου.

Κύρια οικονομικά μεγέθη Ομίλου

Σημείωση: Τα δημοσιευμένα μεγέθη δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα με το 2024, λόγω ενσωμάτωσης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων από τον Απρίλιο 2025. Για την πληρέστερη απεικόνιση της επίδρασης των εξαγορών, παρατίθενται τα βασικά ενοποιημένα μεγέθη ενσωματώνοντας το σύνολο της χρήσης 2025 για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (01.01–31.12.2025):

Ο Πρόεδρος της Ευρώπη Holdings κ. Ν. Μακρόπουλος δήλωσε με αφορμή την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων για την χρήση του 2025: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιοποιούμε σήμερα τις πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας σε συνέχεια του πρόσφατου μετασχηματισμού της σε Όμιλο Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Στα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα, καταγράφεται η ισχυρή δυναμική των εταιρειών που απαρτίζουν την Ευρώπη Holdings και επιβεβαιώνεται η πεποίθηση όλων μας για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που αυτές συγκεντρώνουν. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και θα τηρήσουμε την δέσμευσή μας για την ικανοποίηση των πελατών και εργαζομένων μας και για την δημιουργία και διατήρηση αξίας για τους μετόχους που μας στηρίζουν και των οποίων τις προσδοκίες εργαζόμαστε για να επαληθεύσουμε».