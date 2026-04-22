Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι «άπιαστες» οι ιρανικές νάρκες – 6 μήνες για αποναρκοθέτηση, και αυτό αφού τελειώσει ο πόλεμος

Δυσάρεστα νέα επιφύλασσε το Πεντάγωνο κατά την διάρκεια απόρρητης ενημέρωσης την Τρίτη στα μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. ‘Όπως εκτίμησαν, ενδεχομένως να χρειαστούν έξι μήνες για να καθαριστεί πλήρως το Στενό του Ορμούζ από τις νάρκες που έχει αναπτύξει ο ιρανικός στρατός. Το χειρότερο, οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί μέχρι να λήξει ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση, που γνωστοποίησε ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας, σημαίνει ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης θα μπορούσαν να επεκταθούν έως τα τέλη του 2026 ή και πέραν αυτού.

Το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα και τους οποίους επικαλείται η Washintgton Post, αντιµετωπίστηκε µε απογοήτευση τόσο από τους ∆ηµοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουµπλικανούς, και είναι ίσως το πιο σαφές σημάδι ότι οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου θα μπορούσαν να παραμείνουν αυξημένες για πολύ καιρό μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πέρα από τις όποιες οικονομικές επιπτώσεις, ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε επίσης να έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες – ιδίως για τους Ρεπουμπλικάνους – καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο έχει αποδειχθεί αντιδημοφιλής για τους περισσότερους Αμερικανούς, όπως έδειξαν πρόσφατες δημοσκοπήσεις, και έχει διασπάσει την πολιτική του βάση, η οποία τον ψήφισε βασισμένη εν μέρει στις επανειλημμένες υποσχέσεις του ότι θα αποφύγει τις στρατιωτικές εμπλοκές στο εξωτερικό και θα επικεντρωθεί περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα.

Γιατί είναι «γρίφος» ο εντοπισμός τους

Οι τρεις αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι οι βουλευτές ενημερώθηκαν ότι το Ιράν μπορεί να έχει τοποθετήσει 20 ή περισσότερες νάρκες μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ορισμένες από αυτές τοποθετήθηκαν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογίας GPS, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τις αμερικανικές δυνάμεις να τις εντοπίσουν καθώς εξακολουθούν να βρίσκονται σε ανάπτυξη, είπε ο ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας στους νομοθέτες.

Άλλες, πιστεύεται ότι έχουν τοποθετηθεί με τη χρήση μικρών σκαφών.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε ερωτήσεις της WP σχετικά με το πόσος χρόνος θα χρειαζόταν για την απομάκρυνσή τους, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε ερωτήσεις στο Πεντάγωνο.

Οι ισχυρισμοί Τραμπ για την αφαίρεση των ναρκών

Το Ιράν άρχισε να τοποθετεί νάρκες στο στενό τον Μάρτιο, καθώς οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις τους στη χώρα, μια λεπτομέρεια που έγινε γνωστή από το CNN .

Η τελευταία εκτίμηση του Πενταγώνου, κοινοποιήθηκε στους νομοθέτες αφότου ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, ότι «το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες» σε μία από τις προφανείς προσπάθειές του να ηρεμήσει τις αγορές και να προβάλει τους ισχυρισμούς του ότι μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου ήταν κοντά.

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Νέπιου, ειδικό στην ιρανική διπλωματία και ανώτερο ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δεν θα είναι πολλοί οι πλοιοκτήτες και οι ασφαλιστές που θα πάρουν το ρίσκο να διατρέξουν τα Στενά.

Η παρουσία ναρκών μπορεί να μην προκαλέσει «πλήρη διακοπή» της ναυσιπλοΐας, σημείωσε ο Νέπιου, αλλά οι συνέπειες που θα είχε η μερική αχρήστευση ενός στενού με δύο μόνο διαδρομές, θα είναι σημαντικές.

