Στις-ΗΠΑ-ο-Ν.-Δένδιας-για-συναντήσεις-με-ερευνητικούς-φορείς

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέπτεται σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου και αύριο, Πέμπτη 23 Απριλίου, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα την Πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά την επίσκεψή του αναμένεται να συναντηθεί με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και στελέχη αμερικανικών εταιρειών που ειδικεύονται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, της κατασκευής και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων, της καινοτομίας, καθώς και της περίθαλψης και ίασης περιπτώσεων στρατιωτικού τραύματος.

