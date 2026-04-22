Στο-3,3%-επιταχύνθηκε-ο-πληθωρισμός-στη-Βρετανία

Στο 3,3% επιταχύνθηκε ο βρετανικός πληθωρισμός τον Μάρτιο εν μέσω της αύξησης των τιμών των καυσίμων για τους οδηγούς που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) δείχνουν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε τον περασμένο μήνα, από 3% τον Φεβρουάριο, εντείνοντας την πίεση στα οικονομικά των νοικοκυριών που έχουν ήδη πληγεί από την κρίση κόστους ζωής. Η άνοδος συμπίπτει με την πρόβλεψη των οικονομολόγων του Σίτι για αύξηση στο 3,3%.

Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, αντικατοπτρίζοντας την απότομη άνοδο της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου σε περίπου 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς το κλείσιμο των κρίσιμων στενών του Ορμούζ βάζει φρένο στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο απότομη επιβράδυνση της ανάπτυξης και τον υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην G7 φέτος, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να προκαλέσει παγκόσμια ύφεση.

Ο βασικός ρυθμός πληθωρισμού του Μαρτίου παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η κυβέρνηση. Η Τράπεζα της Αγγλίας άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον περασμένο μήνα, προειδοποιώντας παράλληλα ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση και μια διαταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να την αναγκάσουν να αυξήσει το κόστος δανεισμού για να αποτρέψει την εδραίωση του υψηλού πληθωρισμού.

Πριν από τον πόλεμο, ο πληθωρισμός είχε προβλεφθεί ότι θα μειωνόταν απότομα τον Απρίλιο, καθώς θα ετίθεντο σε ισχύ τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό της Rachel Reeve, συμπεριλαμβανομένων των περικοπών στους λογαριασμούς ενέργειας. Ωστόσο, ενώ είχε προβλεφθεί πτώση σχεδόν στο 2%, οι προβλέψεις προβλέπουν τώρα ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πεισματικά υψηλός φέτος εν μέσω της αυξανόμενης οικονομικής ζημίας από τον πόλεμο.