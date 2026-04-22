Συμφωνία-συνεργασίας-των-Εμπορικών-και-Βιομηχανικών-Επιμελητηρίων-Μασσαλίας-και-Πειραιά

Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη στη Μασσαλία μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Aix-Marseille-Provence, θεσμοθετώντας ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το Σύμφωνο υπογράφηκε στις 21 Απριλίου 2026 από τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη, και τον Οικονομικό Επόπτη του Επιμελητηρίου Aix-Marseille-Provence, Frédéric Ronal, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ASCAME μετά τις αρχαιρεσίες του περασμένου Νοεμβρίου και την ανάληψη της προεδρίας από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Βαρκελώνης, Josep Santacreu. Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας περιλαμβάνουν:

• την ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων,

• την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών,

• την προώθηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων,

• τη διερεύνηση δυνατοτήτων περαιτέρω συνεργασίας σε συναφείς τομείς.

Κατά την υπογραφή, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ επεσήμανε ότι το Σύμφωνο υπογραμμίζει τη δέσμευση για ουσιαστική συνεργασία και συμβάλλει στην επίτευξη κοινών στόχων των δύο επιμελητηριακών φορέων. Τόνισε ότι σηματοδοτεί την κοινή βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας, με στόχο την οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογική πρόοδο και τη βελτίωση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Μασσαλίας και Πειραιά.

Αναφερόμενος στον ρόλο των δύο Επιμελητηρίων, ο Josep Santacreu, υπογράμμισε ότι η Μασσαλία και ο Πειραιάς αποτελούν ιστορικά, στρατηγικής σημασίας λιμάνια και εμπορικούς κόμβους στη Μεσόγειο, με σημαντικές δυνατότητες κοινών πρωτοβουλιών με αναπτυξιακή οικονομική στόχευση. Στο πλαίσιο των δράσεων της ASCAME, επιβεβαίωσε τη δέσμευση στην προώθηση της γαλάζιας οικονομίας στη Μεσόγειο, με τον οργανισμό τα τελευταία χρόνια να έχει συμμετάσχει ενεργά σε μεγάλα έργα που προάγουν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη στους θαλάσσιους και ναυτιλιακούς τομείς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Frédéric Ronal στη «γαλάζια οικονομία», η οποία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα για το μέλλον των δύο πόλεων-λιμένων. Όπως επεσήμανε, η Μεσόγειος φιλοξενεί μοναδική βιοποικιλότητα, έντονη θαλάσσια δραστηριότητα και εκατομμύρια παράκτιους κατοίκους που εξαρτώνται από τους θαλάσσιους πόρους, γεγονός που ενισχύει τη σημασία βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών. Ο Βασίλης Κορκίδης, καταλήγοντας, τόνισε ότι το Επιμελητήριο της Μασσαλίας ιδρύθηκε το 1599 και είναι το παλαιότερο παγκοσμίως στο οποίο, μάλιστα, οφείλεται από τον 16ο αιώνα και ο όρος «chambre de commerce». Ως εκ τούτου, η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων έχει ιστορική, ναυτική, ευρωπαϊκή και οικονομική αξία, ενώ συνδυάζεται χρονικά και με την επικείμενη επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα.

Η στενή συνεργασία των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Μασσαλίας και Πειραιά έχει σκοπό να ενισχύσει τον ρόλο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αποτελεί βασικό μοχλό για την καινοτομία, τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της οικονομίας των Μεσογειακών χωρών.