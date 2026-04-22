Συνετάκης:-Θεωρώ-χρέος-μου-να-θέσω-τον-εαυτό-μου-στη-διάθεση-κάθε-Αρχής

«Δεν έχω διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ή αξιόποινη πράξη. Θεωρώ χρέος μου να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε Αρχής και να δώσω όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά μου» τόνισε ο βουλευτής Ηράκλειου της ΝΔ Μάξιμος Συνετάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από την Δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Ο κ. Σενετάκης ανέφερε ότι όταν πληροφορήθηκε ότι στη δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή περιλαμβάνεται το όνομά του, εξεπλάγην και σημείωσε: «Στη συνέχεια, όταν έλαβα αντίγραφα της δικογραφίας, διαπίστωσα ότι ελέγχομαι αποκλειστικά για μία επικοινωνία που είχα με τον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά την περίπτωση ενός και μόνο παραγωγού κτηνοτρόφου. Το αίτημα του συγκεκριμένου ανθρώπου θεωρούσα, και βεβαίως εξακολουθώ να θεωρώ, ότι ήταν απολύτως νόμιμο και εύλογο και επίσης είχε αμιγώς διαδικαστικό χαρακτήρα. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν ζητούσε να του καταβληθούν χρήματα που δεν δικαιούνταν, αλλά απλώς να μπορέσει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση για τη συνδεδεμένη του ενίσχυση, για να μπορέσει να εισπράξει αυτά που δικαιούται, δηλαδή την παραγωγή τού κτηνοτρόφου και όχι κάτι άλλο. Παρά ταύτα όμως, προκύπτει από το διαβιβαστικό τής δικογραφίας που έστειλε στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο την επίμαχη τηλεφωνική συνομιλία μου, θεωρεί ότι πρέπει να ελεγχθώ για την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βαθμό πλημμελήματος εξαιτίας ενός τηλεφωνήματός μου στον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρώντας ότι με αυτό οδήγησα τον ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσει παράνομα τον συγκεκριμένο παραγωγό».

Ο βουλευτής τόνισε στους συναδέλφους ότι «κοιτάζοντας σας στα μάτια, ουδέποτε τέλεσα το αδίκημα για το οποίο ελέγχομαι ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Αυτό μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας, διαβάζοντας ολόκληρη και όχι αποσπασματικά τη συνομιλία με τον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ» γιατί εάν την διαβάσετε «θα διαπιστώσετε ότι στη συνομιλία μου με τον διοικητή του Οργανισμού μεταφέρω απλώς το αίτημα του παραγωγού και ζητώ να ερευνηθεί η περίπτωσή του χωρίς βεβαίως να ασκώ οποιαδήποτε πίεση και χωρίς να του ζητώ να εξυπηρετηθεί κατ’ εξαίρεση ο συγκεκριμένος παραγωγός. Θα διαπιστώσετε επίσης ότι στην ίδια συνομιλία εκφράζω πολλές φορές την πεποίθηση ότι το αίτημα του παραγωγού το οποίο μεταφέρω στον διοικητή είναι νόμιμο και αμιγώς διαδικαστικό. Μάλιστα, ακριβώς επειδή θεωρώ ότι το αίτημα που μεταφέρω είναι νόμιμο τού τονίζω την αναγκαιότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να εξετάσει και να λύσει το θέμα συνολικά, για όλους τους παραγωγούς που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα. Από την συνομιλία δεν προκύπτει ότι μετά τη τηλεφωνική μας επικοινωνία ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη σε κάποια ενέργεια ή επικοινωνία σχετικά με το αίτημα που του μετέφερα η οποία να έχει ως αποτέλεσμα την πληρωμή του συγκεκριμένου παραγωγού»

Ο κ. Συνετάκης κατέληξε λέγοντας ότι «σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς δοκιμάζεται και παρόλο, όπως σας εξέθεσα, δεν έχω διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ή αξιόποινη πράξη θεωρώ χρέος μου να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε Αρχής και να δώσω όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά μου, δηλαδή να ελεγχθώ και εγώ όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που το ζήτησαν όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Για τους λόγους αυτούς σας ζητώ να ψηφίσετε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας»

