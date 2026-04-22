Το-νέο-πακέτο-στήριξης-που-θα-ανακοινώσει-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης

Η ανακοίνωση του πρωτογενούς πλεονάσματος του προϋπολογισμού του 2025 σήμερα και η εκτίμηση ότι θα υπερβαίνει σημαντικά τον στόχο του 3,7% του ΑΕΠ είναι η πρώτη είδηση εδώ και εβδομάδες που φέρνει χαμόγελα στην κυβερνητική ηγεσία. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει την ευκαιρία προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που κυριαρχεί.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται στο οικονομικό επιτελείο και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν από την ανακοίνωση των επίσημων στοιχείων από τη Eurostat, θα δοθεί η δυνατότητα να ανακοινωθούν μέτρα που θα κυμανθούν στα 400 – 500 εκατ. ευρώ.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου κάνουν λόγο για έναν συνδυασμό μέτρων μόνιμου χαρακτήρα και έκτακτων μέτρων, που απαιτεί η συγκυρία.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κύριες εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό αφορούν την ανακοίνωση παροχής για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ υπό μελέτη είναι το ενδεχόμενο κάποιας παρέμβασης στην κατεύθυνση μείωσης φορολογίας.

Στο πεδίο των έκτακτων μέτρων, προτεραιότητα δίνεται στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης, καθώς η αύξησή της περνά σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και επιβαρύνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, στην ενίσχυση των αγροτών, που λόγω των αυξήσεων στις τιμές των λιπασμάτων, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις καλλιέργειες.

«Η πλειονότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η Κυβέρνηση έχει μόνιμο χαρακτήρα και μάλιστα δεν είναι επιδόματα τα περισσότερα μέτρα που έχουμε δώσει -είναι και κάποια επιδόματα και μάλιστα σημαντικά- είναι μειώσεις φόρων, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Κάποιες φορές πρέπει να παίρνεις και κάποιες έκτακτες αποφάσεις και να περιλαμβάνεις έκτακτα μέτρα. Οπότε ας κάνουμε λίγη υπομονή. Θεωρώ ότι, συναρτήσει των αντοχών, τα μέτρα αυτά θα είναι μέτρα που θα υποδεχθεί θετικά η κοινωνία» δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενόψει των σημερινών ανακοινώσεων του πρωθυπουργού.

Με την ανακοίνωση του νέου πακέτου μέτρων η κυβερνητική ηγεσία στοχεύει στην προώθηση θετικής ατζέντας, προκειμένου να μετακινηθεί η συζήτηση από μια επίμονα δύσκολη συγκυρία, με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Εξάλλου, θεωρείται ότι η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων ενίσχυσης θα αλλάξει το κλίμα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, που το τελευταίο διάστημα έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με αφορμή τους χειρισμούς που έγιναν με επίκεντρο τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, αλλάζει η ατζέντα, καθώς στο επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν η συζήτηση για τη στάση που θα κρατήσουν οι βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης στη σημερινή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ.

Εκτιμάται ότι η κινητοποίηση του Μεγάρου Μαξίμου για να μειωθούν οι αντιδράσεις, αλλά και η προοπτική ανακοίνωσης μέτρων στήριξης σήμερα έχουν συμβάλλει στο να μην καταγραφεί σήμερα εικόνα γενικευμένου «αντάρτικου» στη Βουλή.

Η ανακοίνωση των μέτρων έρχεται επίσης σε μια συγκυρία κατά την οποία η πλειοψηφία καταγράφει δημοσκοπικές απώλειες και εμφανίζεται να έχει χάσει τη δυναμική που της έδωσε η πολεμική κρίση και το δίλημμα της σταθερότητας.

Η δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, που δημοσιεύθηκε χθες και είναι η πρώτη μετά το Πάσχα, δείχνει μείωση των ποσοστών της ΝΔ κατά 3 μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μαξίμου δίνουν ανάλογη εικόνα.

Ετσι, η κυβερνητική ηγεσία κινητοποιείται προκειμένου να ανακοπεί η τάση αυτή και να καταφέρει να αναστρέψει την εικόνα πριν οι απώλειες παγιωθούν.

