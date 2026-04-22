Το-πρόγραμμα-του-πρωθυπουργού-μέχρι-το-Σάββατο,-25-Απριλίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί αύριο, Πέμπτη, στις 9.30, με την Πρωθυπουργό της Λετονίας Evika Siliņa, στο Μέγαρο Μαξίμου κι έτσι θα ξεκινήσει ένας κύκλος συναντήσεων του Πρωθυπουργού με Ευρωπαίους ηγέτες.

Στις 11.00 o Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Valdis Dombrovskis και στις 12.30 με την Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης Marta Kos, στο Μέγαρο Μαξίμου.

To απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Παρασκευή θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου.

Την Παρασκευή στις 19.30 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών.

Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων».

Στις 11.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Γαλλίας. Θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνιών και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



