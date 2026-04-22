Το-ταμπλό-δεν-έχει-καταλάβει-τι-έρχεται-στη-profile

Από την παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών προέκυψαν μεγέθη και κατευθύνσεις που τοποθετούν την Profile (ΠΡΟΦ) σε εντελώς διαφορετική ζώνη αποτίμησης από αυτή που καταγράφεται σήμερα στο ταμπλό.

Η εταιρεία εισέρχεται σε φάση όπου οι αριθμοί αρχίζουν να περνούν με μεγαλύτερη ένταση στην αποτίμηση, καθώς ενεργοποιούνται ταυτόχρονα πολλαπλοί μοχλοί ανάπτυξης και η κλίμακα του business ανεβαίνει αισθητά.

Το 2025 αποτέλεσε τη βάση, με έσοδα €47,5 εκατ. και EBITDA €13,1 εκατ. Από εκεί και πέρα, η επιτάχυνση είναι αυτή που αλλάζει το μέγεθος της συζήτησης. Για το 2026, το guidance τοποθετεί τα έσοδα τουλάχιστον στα €68 εκατ., που σημαίνει άνοδο +43% μέσα σε έναν χρόνο. Με περιθώριο EBITDA στο εύρος 25%–28%, η λειτουργική κερδοφορία κινείται μεταξύ €16 εκατ. και €18 εκατ., επίπεδα που ανεβάζουν αισθητά την ισχύ του ισολογισμού.

Η συνέχεια οδηγεί ακόμη ψηλότερα. Για το 2028, ο στόχος των €130 εκατ. έσοδα φέρνει σχεδόν τριπλασιασμό έναντι του 2025, με ρυθμό +174%. Σε αυτό το σημείο, η Profile παύει να αξιολογείται ως μικρομεσαία fintech και περνά σε κατηγορία εταιρειών που συγκρίνονται με ευρωπαϊκά software names με διαφορετική αποτίμηση.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο πώς προκύπτει αυτή η πορεία. Η ανάπτυξη δεν στηρίζεται σε έναν άξονα. Η εταιρεία “απλώνει” ταυτόχρονα σε νέες αγορές, ενισχύει τα recurring έσοδα και χρησιμοποιεί τα M&A ως επιταχυντή. Το επενδυτικό πλάνο των €100 εκατ. είναι χαρακτηριστικό. Μέχρι σήμερα έχει αξιοποιηθεί μόλις το 17%, γεγονός που αφήνει μεγάλο περιθώριο για νέες κινήσεις τα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρόσφατες εξαγορές έχουν ιδιαίτερο βάρος. Η AlgoSystems προσθέτει δραστηριότητες σε cybersecurity και managed services, έναν χώρο με υψηλότερα περιθώρια και επαναλαμβανόμενες ροές. Για το 2026 αναμένεται να συνεισφέρει περίπου €11 εκατ. έσοδα (με ενοποίηση 11 μηνών), ενώ η πραγματική αξία προκύπτει από τη δυνατότητα διασταυρούμενων πωλήσεων προς το υπάρχον πελατολόγιο.

Η Contemi, από την άλλη, ενισχύει την παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και προσθέτει πρόσβαση σε wealth management πελάτες υψηλής αξίας, με περίπου €2,5 εκατ. έσοδα το 2026. Ο συνδυασμός των δύο κινήσεων βελτιώνει τη γεωγραφική κατανομή, ανεβάζει την ποιότητα των εσόδων και δημιουργεί συνέργειες που αποτυπώνονται σταδιακά.

Η συνέχεια δίνεται από το pipeline. Τρεις νέες εξαγορές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη μία να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο στην ευρύτερη περιοχή της Γερμανίας. Η στόχευση δεν είναι τυχαία. Η Κεντρική Ευρώπη συγκεντρώνει μεγαλύτερα budgets και μεγαλύτερα ticket sizes, κάτι που μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερη αξία συμβολαίων.

Παράλληλα, η Profile περνά σε μια νέα φάση προϊόντων, όπου η αξία δεν προκύπτει μόνο από την εγκατάσταση, αλλά από τη συνεχή ροή εσόδων.

Το ProfileOne λειτουργεί ως ενοποιημένη πλατφόρμα που συνδέει banking, investment και risk λειτουργίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Η αρχιτεκτονική του επιτρέπει modular πωλήσεις και συνεχή επέκταση ανά πελάτη, αυξάνοντας το revenue per client. Σε ένα σενάριο ευρείας υιοθέτησης από μεγάλους οργανισμούς, η συνεισφορά μπορεί να κινηθεί σε διψήφια εκατομμύρια ετησίως, με περιθώρια που ξεπερνούν τον μέσο όρο του ομίλου.

Προσέξτε τώρα το επόμενο προϊόν, το CentevoNet, είναι πολύ μεγαλύτερη ιστορία από όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Η πλατφόρμα ανοίγει πρόσβαση στη Νορβηγία σε αγορά συντάξεων €55,3 δισ., με το κομμάτι που αφορά άμεσα το προϊόν να κινείται στα €10–12 δισ. Αν η Profile σε ένα ρεαλιστικό σενάριο αποκτήσει ένα μερίδιο 15%, τότε δημιουργείται βάση €1,5–1,8 δισ. assets που “κάθονται” πάνω στην πλατφόρμα. Με χρέωση 0,5%, αυτό μεταφράζεται σε €7,5–9 εκατ. ετήσια έσοδα, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό κατεβαίνει κατευθείαν στο ταμείο.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Η Νορβηγία λειτουργεί σαν πιλοτική αγορά για ένα μοντέλο που μπορεί να απλωθεί σε όλη τη Σκανδιναβία, όπου τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια έχουν παρόμοια δομή και μέγεθος. Αν το ίδιο framework περάσει σε Σουηδία, Δανία, Φιλανδία ή και πιο ευρεία ευρωπαϊκή βάση, τότε το scale αλλάζει επίπεδο. Σε εκείνο το σημείο, το CentevoNet παύει να είναι ένα προϊόν και αρχίζει να λειτουργεί ως ξεχωριστός πυλώνας εσόδων για την Profile.

Το τρίτο κομμάτι αφορά το Profile Properties Platform, που ανοίγει την αγορά διαχείρισης ακινήτων. Πρόκειται για πλατφόρμα που ενσωματώνει δεδομένα, analytics και διαδικασίες σε ένα ενιαίο σύστημα . Η εταιρεία έχει ήδη προσεγγίσει μεγάλους οργανισμούς με εκτεταμένα χαρτοφυλάκια ακινήτων, όπου τα συμβόλαια μπορούν να κινηθούν σε επίπεδα χιλιάδων ευρώ ετησίως ανά πελάτη. Με περιορισμένο αριθμό τέτοιων συνεργασιών, η συνεισφορά μπορεί να ανέβει γρήγορα στο εκατομμύριο.

Πάμε τώρα στο επίπεδο αποτίμησης, όπου η εικόνα αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον.

Η αποτίμηση της Profile, όπως προκύπτει από την παρουσίαση, μπαίνει σε τροχιά κλιμάκωσης και συνεχούς αναβάθμισης για τα επόμενα χρόνια.

Για το 2026, με EBITDA στο εύρος €16–18 εκατ. και με τα πολλαπλάσια που εμφανίζονται στις εταιρείες Financial Solutions κοντά στις 20,5 φορές, η επιχειρηματική αξία τοποθετείται μεταξύ €328–369 εκατ. Σε μια πιο συντηρητική προσέγγιση, ένα discount της τάξης του -20% εντάσσεται στα συνήθη πλαίσια αποτίμησης για εταιρείες αυτού του μεγέθους. Με αυτή την προσαρμογή, η αποτίμηση μετακινείται προς τα €262–295 εκατ. και με την προσθήκη του καθαρού ταμείου των €15 εκατ. η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται περίπου στα €277–310 εκατ. Σε όρους τιμής μετοχής, αυτό αντιστοιχεί σε €11,2 έως €12,5, δηλαδή περίπου +48% έως +66% από τα σημερινά €7,54.

Το σημείο όμως που αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι από το 2027 με την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του επενδυτικού πλάνου των 100 εκατ. ευρώ τα μεγέθη αρχίζουν να αποτυπώνουν πιο καθαρά την κλίμακα. Με έσοδα που μπορούν να κινηθούν στην περιοχή των €95–105 εκατ. και EBITDA €26–29 εκατ., η εταιρεία πλησιάζει μια ενδιάμεση φάση όπου τα πολλαπλάσια τείνουν να συγκλίνουν προς τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Αν ληφθεί ως βάση το MSCI Europe IT με περίπου 17x EV/EBITDA, η επιχειρηματική αξία διαμορφώνεται στα €442–493 εκατ. Εφαρμόζοντας το ίδιο discount -20%, η αποτίμηση κινείται προς τα €354–394 εκατ. και μαζί με το ταμείο οδηγεί σε κεφαλαιοποίηση €369–409 εκατ., δηλαδή τιμή μετοχής €14,9–16,5.

Σε ένα πιο “κλαδικό” σενάριο, όπου η Profile αρχίζει να συγκρίνεται με Financial Solutions, τα πολλαπλάσια των 20,5x οδηγούν την αποτίμηση στα €533–595 εκατ. Σε αυτό το επίπεδο, ακόμη και με discount -20%, η επιχειρηματική αξία διαμορφώνεται στα €426–476 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση στα €441–491 εκατ. Αυτό μεταφράζεται σε τιμή μετοχής €17,8–19,8, δηλαδή περίπου +135% έως +163% από τα σημερινά επίπεδα.

Η πλήρης εικόνα, με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, διαμορφώνεται στο 2028. Με έσοδα €130 εκατ. και περιθώριο EBITDA στο 28%, η λειτουργική κερδοφορία φτάνει περίπου τα €36 εκατ. Σε ένα σενάριο αποτίμησης κοντά στις 20 φορές EBITDA, η επιχειρηματική αξία κινείται προς τα €720 εκατ. Εφαρμόζοντας discount -20%, το εύρος υποχωρεί στα €576 εκατ. και με την προσθήκη του ταμείου η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα €591 εκατ. Αυτό αντιστοιχεί σε τιμή μετοχής περίπου €23,8.

Αν η αποτίμηση γίνει με βάση τα έσοδα, στα 4,8x–6x EV/Sales, τότε το αρχικό εύρος €624–780 εκατ. προσαρμόζεται στα €500–624 εκατ. μετά το discount και οδηγεί σε κεφαλαιοποίηση €515–639 εκατ., με τελική τιμή μετοχής €20,7–25,7. Ακόμη και σε αυτή τη συντηρητική προσέγγιση, η άνοδος από τα σημερινά επίπεδα κυμαίνεται μεταξύ +175% και +240%.

Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνουν τα σημερινά €7,54…

Είναι τιμή που κάθεται πολύ χαμηλότερα από εκεί που οδηγούν τα ίδια τα νούμερα. Ακόμη και αν κρατήσεις φρένο, βάλεις discount -20% και παίξεις με πιο “σφιχτά” multiples, η ζώνη €11–12 για το 2026 και €16–19 για το 2027 βγαίνει σχεδόν μηχανικά.

Και από εκεί και πέρα αρχίζει το πραγματικό έργο. Με πορεία προς €130 εκατ. έσοδα και €35-37 εκατ. EBITDA, η Profile αλλάζει τελείως επίπεδο. Εκεί μιλάμε για μεταφορά σε άλλη κατηγορία αποτίμησης.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή δείχνει να χτίζει μια νέα βάση αγοραστών η οποία θα την ωθήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα μέσα στην περιοχή διακύμανσης των €10 με €15.

April 22, 2026