Τράπεζες: Μερίσματα – buybacks 2,8 δισ. ευρώ, πότε πληρώνουν

Με την Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε χθες ο χορός των τακτικών γενικών συνελεύσεων των συστημικών ομίλων, προς έγκριση μεταξύ άλλων της μερισματικής πολιτικής που θα εισηγηθούν οι διοικήσεις τους.

Θα ακολουθήσουν την ερχόμενη εβδομάδα οι Eurobank και Εθνική Τράπεζα, ενώ η ετήσια συνάντηση των μετόχων της Alpha Bank είναι προγραμματισμένη για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Για δεύτερη σερί χρονιά επιλέγεται η χρονική ευθυγράμμιση με την υπόλοιπη Ευρώπη σε αυτό το ζήτημα, μιας και ο ανταγωνισμός σε επίπεδο επιβράβευσης μετόχων στον τραπεζικό τομέα της Γηραιάς Ηπείρου είναι πλέον εντονότερος.

Ενδεικτική ήταν η χθεσινή αναφορά του CEO της Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου, ο οποίος απευθυνόμενος στους μετόχους ανέδειξε την αύξηση της ανταμοιβής τους ως βασικό στόχο της τράπεζας τα επόμενα χρόνια.

Όπως είπε, η διοίκησή της επιδιώκει διπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή έως το 2030, ενώ έκανε λόγο για διανομές που θα φτάσουν τα 5 δισ. ευρώ.

Η συνολική διανομή

Με βάση τις ανακοινώσεις των 4 μεγάλων του κλάδου, η συνολική διανομή από τα κέρδη της χρήσης του 2025 θα διαμορφωθεί στα 2,83 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επίπεδα υψηλότερα σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση και αυξημένα κατά 50% περίπου σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρήση, ως αποτέλεσμα κυρίως της διεύρυνσης του ποσοστού διάθεσης του καθαρού αποτελέσματος.

Αθροιστικά σε μετρητά και με προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών επιστρέφεται στους μετόχους το 61% της περυσινής κερδοφορίας έναντι 43% ένα χρόνο νωρίτερα.

Από το συνολικό ποσό, το μεγαλύτερο μέρος, 1,68 δισ. ευρώ, θα δοθεί σε χρήμα και τα 1,15 δισ. ευρώ θα αξιοποιηθεί για την απόκτηση μέσω του ΧΑ με σκοπό την ακύρωση, τίτλων κάθε τράπεζας.

Σημειώνεται ότι ήδη από τα τέλη του 2025 οι ελληνικές τράπεζες έχουν μοιράσει προμέρισμα ύψους 581 εκατ. ευρώ για την περυσινή χρήση.

Ως εκ τούτου, τους επόμενους μήνες θα επιστραφούν περίπου 1,1 δισ. ευρώ σε μετρητά, ενώ το ίδιο περίπου ποσό θα αξιοποιηθεί για buyback δράσεις.

Τι θα κάνει κάθε τράπεζα

Αναλυτικότερα, η μερισματική πολιτική των συστημικών ομίλων που θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοί τους, θα είναι η εξής:

– ‎Πειραιώς

Η γενική συνέλευση των μετόχων της ενέκρινε χθες τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών, ήτοι 592 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, έχουν ήδη επιστραφεί στους μετόχους ως προμέρισμα τα 100 εκατ. ευρώ.

Απομένουν 392 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 100 εκατ. ευρώ σε επαναγορές ιδίων μετοχών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί η 9η Ιουνίου, ενώ η πληρωμή του θα γίνει στις 15 Ιουνίου.

– Eurobank

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της είναι προγραμματισμένη για τις 28 Απριλίου.

Συνολικά θα διανεμηθούν 717 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 55% της ετήσιας καθαρής κερδοφορίας.

Από αυτά, 429 εκατ. ευρώ αφορούν σε μετρητά και 288 εκατ. ευρώ σε buyback.

Έχουν ήδη δοθεί στους μετόχους 170 εκατ. ευρώ. Άρα σε μετρητά απομένουν 259 εκατ. ευρώ περίπου.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είναι η 11η Μαΐου, ενώ η πληρωμή θα γίνει στις 15 Μαΐου.

– Εθνική Τράπεζα

Η γενική συνέλευση των μετόχων της είναι προγραμματισμένη για τις 30 Απριλίου.

Θα προταθεί η διάθεση του 60% των κερδών του 2025, ήτοι 700 εκατ. ευρώ και επιπλέον 300 εκατ. ευρώ, ως ανάλωση πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Από το συνολικό ποσό του 1 δισ. ευρώ, τα 500 εκατ. ευρώ αφορούν επιβράβευση σε μετρητά και τα άλλα 500 εκατ. ευρώ σε επαναγορές μετοχών.

Οι μέτοχοί της έχουν να αναμένουν σε cash 300 εκατ. ευρώ, αφού έχουν ήδη λάβει 200 εκατ. ευρώ ως προμέρισμα.

Το δικαίωμα στο μέρισμα θα αποκοπεί στις 5 Ιουνίου και η πληρωμή του θα γίνει στις 12 Ιουνίου.

– ‎Alpha Bank

Το ετήσιο ραντεβού των μετόχων της είναι προγραμματισμένο για τις 26 Ιουνίου, με βάση το οικονομικό ημερολόγιο που ισχύει αυτήν τη στιγμή.

Η πρόταση της διοίκησής της στο σώμα των μετόχων θα είναι η διανομή από τα κέρδη του 2025 519 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 55% του ετήσιου αποτελέσματος.

Από αυτά έχουν ήδη δοθεί μέσω προμερίσματος τα 111 εκατ. ευρώ. Άρα οι μέτοχοι έχουν να αναμένουν περίπου 150 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 259 εκατ. ευρώ σε επαναγορές ιδίων μετοχών.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η 1η Ιουλίου και η πληρωμή του θα γίνει στις 8 Ιουλίου.