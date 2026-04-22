Υπογραφή-Μνημονίου-Συνεργασίας-μεταξύ-του-Υπερταμείου-και-του-Αλβανικού-Επενδυτικού-Ταμείου-(aic)

Μια νέα σελίδα στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας άνοιξε στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών 2026, με την επίσημη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Υπερταμείου (Growth Fund of Greece) και του Αλβανικού Επενδυτικού Ταμείου (Albanian Investment Corporation – AIC).

Η εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε με χαιρετισμό από εκπρόσωπο της Παγκόσμιας Τράπεζας, πραγματοποιήθηκε παρουσία κορυφαίων θεσμικών εκπροσώπων, καταδεικνύοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας. Η συμφωνία στοχεύει στη στενή συνεργασία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού ανάπτυξη έργων. Το MoU θέτει ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς για τη μελλοντική ανάπτυξη των δύο οικονομιών.

Ειδικότερα, η συνεργασία θα εστιάσει σε:

Ανάπτυξη ακινήτων και δημόσιων περιουσιακών στοιχείων.

Καινοτομία και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Ανάπτυξη έργων σύγχρονων υποδομών και τεχνολογικών πλατφορμών.

O κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου τόνισε ότι η παρουσία της αλβανικής πολιτικής ηγεσίας προσδίδει ισχυρή θεσμική υποστήριξη σε αυτή τη συνεργασία. «Στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι οι γειτονικές μας χώρες είναι εξωστρεφείς και έτοιμες να προχωρήσουν μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε τη δυναμική του Υπερταμείου, το οποίο σήμερα δραστηριοποιείται σε 11 ευαίσθητους τομείς της οικονομίας, περιλαμβάνει 23 εταιρείες και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ονομαστικής αξίας άνω των 12 δισεκατομμυρίων. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία του Υπερταμείου: «Δεν μας αρέσουν οι θεωρίες. Θέλουμε παραδοτέα έργα […] για να παραδώσουμε αποτελέσματα που θα ενισχύσουν και τις δύο οικονομίες και θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών».

Η κα. Ελίρα Κοκόνα (Elira Kokona), Διευθύνουσα Σύμβουλος του Αλβανικού Επενδυτικού Ταμείου (AIC), εστίασε στην ανάγκη μετάβασης από τον σχεδιασμό στην εκτέλεση. Ανέφερε ότι η συμφωνία είναι το σημείο όπου «οι ιδέες μετατρέπονται σε αλληλεπιδράσεις και δράσεις σε έργα». Επεσήμανε πως οι δύο οργανισμοί δεν ξεκινούν από το μηδέν, καθώς διαθέτουν ήδη ενεργά χαρτοφυλάκια , αλλά πλέον θα μπορούν να εντοπίζουν από κοινού ευκαιρίες, να δομούν έργα και να τα παρουσιάζουν σε επενδυτές. Επιπλέον, εξέφρασε την προσδοκία ότι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών με το Υπερταμείο θα ενισχύσει σημαντικά τις εσωτερικές ικανότητες του AIC.

Πριν την επίσημη υπογραφή, η Υπουργός Οικονομίας και Καινοτομίας της Αλβανίας Ντελίνα Ιμπραχιμάι (Delina Ibrahimaj, υπογράμμισε την οικονομική δυναμική της Αλβανίας, χαρακτηρίζοντάς την ως την «ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα στα Βαλκάνια». Τόνισε ωστόσο την ανάγκη για καινοτομία προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση των δημόσιων έργων. Η Υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι η εμπειρία του Υπερταμείου, το οποίο κατάφερε να μετατρέψει κρατικές εταιρείες σε αποδοτικούς οργανισμούς, θα φανεί πολύτιμη στην προσπάθεια της Αλβανίας να αντιμετωπίσει τη δημόσια περιουσία με ένα επιχειρηματικό -και όχι γραφειοκρατικό- όραμα, προσδίδοντάς της μεγαλύτερη αξία.

Η εκδήλωση επισφραγίστηκε με την υπογραφή του Μνημονίου, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για περιφερειακή ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και προσέλκυση νέων κεφαλαίων σε Ελλάδα και Αλβανία.