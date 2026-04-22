Φυλάκιση-19-ετών-στον-Μολδαβό-ολιγάρχη-Βλαντ-Πλαχότνιουκ-για-την-υπεξαίρεση-850-εκατ.-ευρώ

Δικαστήριο στη Μολδαβία καταδίκασε την Τετάρτη σε φυλάκιση 19 ετών τον Βλαντ Πλαχότνιουκ, που στο παρελθόν ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος της Μολδαβίας, για υπόθεση τραπεζικής απάτης.

Ο πρώην ολιγάρχης ήταν ο πλουσιότερος επιχειρηματίας της Μολδαβίας και εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα την περίοδο της «κλοπής του αιώνα».

Ο ίδιος αρνείται κάθε παράνομη πράξη, ενώ δεν ήταν παρών στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση, αναφέρει το BBC.

Το 2014, δάνεια αξίας 1 δισ. δολαρίων μεταφέρθηκαν σε μόλις δύο ημέρες σε σειρά εταιρειών με έδρα τη Βρετανία και το Χονγκ Κονγκ, των οποίων οι ιδιοκτήτες ήταν άγνωστοι.

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρέμβει για να διασώσει τις τράπεζες, προστατεύοντας τους καταθέτες αλλά δημιουργώντας ένα κενό στα δημόσια οικονομικά ίσο με το ένα όγδοο του ΑΕΠ της Μολδαβίας.

Μια έκθεση διαπίστωσε αργότερα ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων κατέληξε σε εταιρείες που ανήκαν στον φιλορώσο ολιγάρχη Ιλάν Σορ.

Ο Πλαχότνιουκ δεν κατηγορήθηκε αμέσως για συμμετοχή. Ωστόσο, το 2019, ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για διαφθορά, εγκατέλειψε τη Μολδαβία μετά την απομάκρυνση του Δημοκρατικού Κόμματός του από την εξουσία. Τελικά συνελήφθη τον Ιούλιο του 2025 στην Αθήνα ενώ επιβιβαζόταν σε αεροπλάνο με προορισμό το Ντουμπάι και αργότερα εκδόθηκε στη Μολδαβία.

Κατηγορήθηκε προσωπικά ότι έλαβε πάνω από 40 εκατ. δολάρια από απάτες ενώ διατάχθηκε να καταβάλει περίπου 60 εκατ. δολάρια στο κράτος ως αποζημίωση. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Πλαχότνιουκ χρησιμοποίησε τα κεφάλαια που αποσπάστηκαν από τις τράπεζες για προσωπικό όφελος. Επρόκειτο για την αγορά ενός αεροσκάφους Embraer Legacy 650, την απόκτηση ακινήτων, την πληρωμή νομικών, ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών, καθώς και επιχειρηματικές επενδύσεις.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Πλαχότνιουκ είχε χρησιμοποιήσει «την επιρροή του στο δημόσιο, πολιτικό, οικονομικό και εγκληματικό περιβάλλον» για να συντονίσει «ένα δίκτυο με σκοπό την απόκτηση παράνομων οφελών».

Οι Αρχές πρόσθεσαν ότι, για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, ο Πλαχότνιουκ φέρεται να διευκόλυνε την είσοδο του Σορ στο μετοχικό κεφάλαιο ορισμένων εμπορικών τραπεζών, οδηγώντας σε απάτη. Ο Σορ, που ζει στη Μόσχα, κατηγορείται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από φιλορωσικό σχέδιο αγοράς και επηρεασμού ψήφων στη Μολδαβία.

Ο Πλαχότνιουκ αντιμετωπίζει και άλλες ποινικές υποθέσεις στη Μολδαβία, αλλά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτές.

