Χατζηδάκης:-Η-κυβέρνηση-εξαντλεί-τα-περιθώρια-στήριξης-για-πολίτες-και-επιχειρήσεις

«Η νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική οδηγεί σε πλεονάσματα παρά τις δύσκολες συνθήκες» υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Με τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα, η κυβέρνηση δίνει αυτά που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες οι οποίοι ισχύουν για όλες τις χώρες της ΕΕ. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση σε ολόκληρο τον κόσμο, που να μπορεί να μοιράσει λεφτά και να μην το κάνει. Η συζήτηση γιατί δεν μοιράσαμε παραπάνω, γίνεται διότι προηγουμένως υπήρξε μια νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, η οποία οδήγησε στα πλεονάσματα και αυτό μας επιτρέπει σήμερα να μοιράζουμε. Εάν δεν υπάρχουν πλεονάσματα, ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος» επεσήμανε απόψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Πιερρακάκης: Χαμηλότερη ανάπτυξη φέτος, αναβάθμιση το 2027 – Από Ιούνιο η ρύθμιση των 72 δόσεων

«Αν ίσχυε», πρόσθεσε, «αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε περισσότερα και δεν το κάναμε, δύο εξηγήσεις υπάρχουν. Ή ότι θέλουμε να βασανίζουμε τον κόσμο ή ότι θέλουμε να βασανιζόμαστε εμείς οι ίδιοι και να πληρώνουμε πολιτικό κόστος. Να μπορούμε, δηλαδή, να δώσουμε όλο το πλεόνασμα και εμείς να μη θέλουμε να το κάνουμε. Δεν είναι καθόλου σοβαρά πράγματα αυτά. Αδικούν τον εαυτό τους και δεν έχουν διδαχθεί καθόλου από το πώς ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε αυτές τις τοποθετήσεις».

Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι η λογική των δημοσιονομικών κανόνων, για όλες τις χώρες, είναι να υπάρχει δημοσιονομική ισορροπία, να μην ξεφεύγουν τα ελλείμματα και τα χρέη. «Και στην περίπτωση που υπάρχουν πλεονάσματα, ένα τμήμα μοιράζεται και ένα άλλο τμήμα να πηγαίνει στη μείωση του δημοσίου χρέους. Όταν θεσπίστηκαν αυτοί οι κανόνες, εγώ ήμουνα υπουργός Οικονομικών και τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην θέλουμε να δώσουμε παραπάνω, πολύ περισσότερο που έχουμε την ακρίβεια και τις επιπτώσεις της κρίσης στον Κόλπο».

Σε ερώτηση για το αν οι παρεμβάσεις αυτές επαρκούν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε: «Δεν περηφανευόμαστε για όλα αυτά που μοιράσαμε, ούτε ισχυριζόμαστε ότι λύσαμε τα προβλήματα των οικογενειών. Αλλά μια οικογένεια ας πούμε με τρία παιδιά παίρνει ένα έκτακτο επίδομα 450 ευρώ. Κάτι είναι αυτό». Ενώ αναφερόμενος στις επιχειρήσεις τόνισε ότι οι 3 από τις 8 πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν (διεύρυνση εξωδικαστικού μηχανισμού, αύξηση των δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές, άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών) αφορούν κατά βάση μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Χωρίς και πάλι να λύνονται όλα τα προβλήματα, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις καλύπτονται από ένα μέτρο το οποίο μπορεί να τους επιτρέψει να κάνουν μια επανεκκίνηση», ανέφερε.

«Εξαντλήσαμε τις δυνατότητες διότι κρινόμαστε και από τις Βρυξέλλες και από τις διεθνείς αγορές», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Σε μια περίοδο κρίσης, εάν κανείς περάσει κάποια όρια οι αγορές τιμωρούν. Το είδαμε με διάφορα πειράματα που πήγαν να κάνουν και μεγάλες χώρες σχετικά πρόσφατα. Γι’ αυτό μένουμε στη γραμμή της σοβαρότητας» κατέληξε.