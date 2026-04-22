Χρήστος-Μεγάλου:-Αναβαθμίζει-την-μερισματική-πολιτική-της-η-Τράπεζα-Πειραιώς

Το 55% των κερδών του 2025 διανέμει η Πειραιώς με την μορφή επιστροφής κεφαλαίων με ένα ποσό σχεδόν μισό δισ. ευρώ σε μετρητά, (404 εκατ. ευρώ) τα οποία προστίθενται στην αγορά ιδίων μετοχών για ποσό έως 100 εκατ. ευρώ που ήταν το ενδιάμεσο μέρισμα το οποίο διέθεσε ήδη η τράπεζα. Με την επιστροφή κεφαλαίου οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν το όφελός τους από το μέρισμα.

Με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής, η μερισματική απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς με τη διανομή 0,40 ευρώ ανά μετοχή φθάνει το 4,78% ενώ αν υπολογιστεί και το προμέρισμα μέσω αγοράς ιδίων μετοχών, φθάνει το 5,74%.

Την πρόταση της διοίκησης για αύξηση μερίσματος που υπερψήφισαν οι μέτοχοι της τράπεζας, κατέθεσε στην Γενική Συνέλευση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Ο κ. Μεγάλου ανέφερε, ότι η διοίκηση “αναβαθμίζει τη συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε 0,40 ευρώ μέρισμα ανά μετοχή, επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το τέταρτο τρίμηνο, ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή, με τη μορφή επαναγοράς μετοχών”. Την τελική έγκριση βεβαίως θα δώσει για τελευταία φορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Πειραιώς επιδιώκει στο πενταετές πλάνο της, το διπλασιασμό του μερίσματος από 0,40 ευρώ το 2025, σε περίπου 0,80 ευρώ ανά μετοχή, το 2030. Με βάση το σχεδιασμό της διοίκησης πρόκειται να διανεμηθούν συνολικά, στην πενταετία, περί τα 5 δισ. ευρώ, στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς για τα αναμενόμενα κέρδη της περιόδου 2025-2030.

Ο κ. Μεγάλου είπε ότι η συνολική αύξηση της αξίας τους μετόχους (ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) θα διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος, στην προσεχή πενταετή περίοδο. Επίσης η Πειραιώς στοχεύει σε δείκτη κόστους προς έσοδα περίπου 30% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2026-2030.

Η Εθνική Ασφαλιστική, τα επιτόκια και τα DTC

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με τίμημα 600 εκατ. ευρώ σε μετρητά, την οποία η Πειραιώς ενοποίησε στα αποτελέσματα της χρήσης 2025. Χαρακτήρισε ορόσημο για την Πειραιώς, το έτος 2025.

Απαντώντας σε ερώτηση μετόχου, πρόσθεσε ότι προβλέπει καθαρά κέρδη 100 εκατ. ευρώ φέτος από την Εθνική Ασφαλιστική. Είπε ακόμα, ότι η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς έχει ως στόχο να αυξήσει τα έσοδα από ασφαλιστικές προμήθειες ώστε να αποτελέσουν έναν επιπλέον πυλώνα που θα διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων. Σχολίασε άλλωστε ότι ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών ανήλθε στο 1%, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο της αγοράς.

Σε άλλη ερώτηση μετόχου ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι για κάθε βήμα ανόδου των επιτοκίων της ΕΚΤ 0,25%, τα έσοδα της τράπεζας από τόκους, αυξάνονται κατά 50 εκατ. ευρώ, ενώ επιφυλάχθηκε να πει περισσότερα για τα έσοδα τόκων της Πειραιώς φέτος, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου φέτος.

Τέλος σε ερώτηση μετόχου για τα DTC ανέφερε πως σε απόλυτο αριθμό φθάνουν τα 2,8 δισ. ευρώ και με τη σχεδιαζόμενη μερισματική πολιτική για μερίσματα 5 δισ. Ευρώ στην πενταετία, θα μειωθούν κάτω από το 10% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας και σε ευρωπαϊκά επίπεδα, μέχρι το 2030.

Ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε και στη neobank Snappi, στην οποία η Πειραιώς είναι βασικός μέτοχος. Χαιρέτισε την πρόοδο της neobank, η οποία με 96.000 πελάτες, αναμένεται ξεπεράσει πολύ σύντομα το ορόσημο των 100 χιλιάδων πελατών.