Η Deutsche Telekom εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους συγχώνευσης με τον αμερικανικό της βραχίονα, την T-Mobile US, σε μια κίνηση που θα δημιουργούσε έναν πολυεθνικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο και θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη δημόσια συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, μεταδίδει το -, επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Deutsche Telekom είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της T-Mobile, κατέχοντας περίπου το 53% των μετοχών της. Ο γερμανικός όμιλος έχει συζητήσει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας συμμετοχών (holding), η οποία θα προχωρούσε σε δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών τόσο για τη Deutsche Telekom όσο και για την T-Mobile, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η συμφωνία θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός ενιαίου και απλοποιημένου εταιρικού σχήματος, το οποίο θα ελέγχει τις δραστηριότητες και των δύο εταιρειών και θα ανήκει από κοινού στους υφιστάμενους μετόχους τους. Η νέα οντότητα ενδέχεται στη συνέχεια να επιδιώξει εισαγωγή σε χρηματιστήριο στις ΗΠΑ καθώς και σε κάποιο μεγάλο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, αν και οι σχετικές λεπτομέρειες παραμένουν υπό επεξεργασία.

Η μετοχή της Deutsche Telekom υποχωρεί κατά 2% στις αρχικές συναλλαγές της Τετάρτης στη Φρανκφούρτη, αποτιμώντας την εταιρεία περίπου στα 138 δισ. ευρώ (162 δισ. δολάρια). Αντίστοιχα, η T-Mobile κατέγραψε πτώση 1,5% στα 195,39 δολάρια στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, με τη χρηματιστηριακή της αξία να ανέρχεται περίπου στα 215 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τις πηγές του -, οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε και πολιτική στήριξη για να προχωρήσει. Παράλληλα, οι όροι μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ενδέχεται να μεταβληθούν. Οι δύο εταιρείες έχουν κατά καιρούς εξετάσει μια στενότερη σύμπραξη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα αποφασίσουν να προχωρήσουν αυτή τη φορά.

«Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική τους, η DT και η TMUS δεν σχολιάζουν φήμες σχετικά με τις εταιρικές τους κινήσεις, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία προς σχολιασμό για το ερώτημά σας», ανέφερε εκπρόσωπος της Deutsche Telekom σε δήλωση μέσω mail.

Τα εμπόδια

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη συναλλαγή ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια, μεταξύ των οποίων και η ανάγκη εξασφάλισης πολιτικής στήριξης τόσο στο Βερολίνο όσο και στην Ουάσιγκτον. Η γερμανική κυβέρνηση και η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα KfW κατέχουν από κοινού περίπου το 28% της Deutsche Telekom, γεγονός που τους προσδίδει καθοριστική επιρροή σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη έγκριση, οι εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να αναλάβουν δεσμεύσεις, όπως η διατήρηση μιας ισχυρής επιχειρησιακής βάσης στη Γερμανία και η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος. Παραμένει ασαφές αν η γερμανική κυβέρνηση θα στηρίξει μια τέτοια συμφωνία, καθώς αυτή θα οδηγούσε σε μείωση του ποσοστού συμμετοχής της στο νέο, ενοποιημένο σχήμα.

Παράλληλα, οι εταιρείες θα πρέπει να πείσουν τους επενδυτές ότι τα οφέλη από τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου, πολυεθνικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου υπερτερούν εκείνων που προσφέρει η διατήρηση δύο ξεχωριστών και πιο εστιασμένων εταιρειών, οι οποίες μπορούν να προσελκύουν επενδυτές με εξειδικευμένο ενδιαφέρον για τις επιμέρους αγορές τους.