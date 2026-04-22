Autohellas: Καθαρό μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή – Από 30 Απριλίου η πληρωμή

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 27η Απριλίου 2026 (Record Date).

Καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,8075 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η διανείμει η Autohellas στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 22α Απριλίου 2026.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 24η Απριλίου 2026.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 27η Απριλίου 2026 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 30η Απριλίου 2026.

Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, και η καταβολή των αναλογούντων ποσών στους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα με την παρακάτω διαδικασία :

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τράπεζας), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις.

2. Ειδικά για τους κληρονόμους θανούντων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η καταβολή θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την Τράπεζα.

3. Για τους δικαιούχος που τηρούν τους τίτλους τους σε υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα/ επιχείρηση επενδύσεων ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας και κατόπιν έγγραφής εντολής της Εταιρείας.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK θα είναι σε ισχύ για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 29η Απριλίου 2031).

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2025 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.