axios:-Σκέψεις-για-μονιμοποίηση-της…-«χαλάρωσης»-του-νόμου-για-τα-αμερικανικά-λιμάνια-μετά-τη-μείωση-του-κόστους-μεταφοράς-πετρελαίου

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου νόμου για τα αμερικανικά λιμάνια κατά τη διάρκεια της έντασης με το Ιράν φαίνεται πως διευκόλυνε σημαντικά τη μεταφορά πετρελαίου εντός των Ηνωμένων Πολιτειών — και πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο διατήρησης αυτής της πολιτικής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο «Νόμος Τζόουνς», ο οποίος επιβάλλει ότι οι μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ αμερικανικών λιμανιών πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με πλοία που φέρουν αμερικανική σημαία. Δεδομένου όμως ότι τα συγκεκριμένα πλοία είναι λιγότερα σε σύγκριση με τον παγκόσμιο στόλο, το κόστος μεταφοράς αυξάνεται αισθητά.

Τα αποτελέσματα της αναστολής

Στις 18 Μαρτίου, ο Τραμπ ενέκρινε εξαίρεση διάρκειας 60 ημερών από την εφαρμογή του νόμου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες τιμές καυσίμων που προκάλεσαν οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Έκτοτε, σύμφωνα με στοιχεία του Λευκού Οίκου που δημοσιοποιήθηκαν από το Axios, περίπου 40 δεξαμενόπλοια έχουν ήδη μεταφέρει ή βρίσκονται σε διαδικασία μεταφοράς πετρελαίου μεταξύ πολιτειών όπως η Καλιφόρνια, το Τέξας, η Φλόριντα και η Αλάσκα.

Η προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών οδήγησε σε αύξηση του διαθέσιμου στόλου κατά περίπου 70%, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση του κόστους μεταφοράς. Συνολικά, περισσότερα από 9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν διακινηθεί μέσω της εξαίρεσης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίδραση στην Αλάσκα, όπου —σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους— οι ποσότητες αεροπορικού καυσίμου που εισάγονται στο πλαίσιο της εξαίρεσης αντιστοιχούν περίπου στο μισό της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης της πολιτείας.

Διαφωνίες εντός των ΗΠΑ

Η συζήτηση για τον νόμο παραμένει έντονη. Υποστηρικτές της ελεύθερης αγοράς, όπως το Ινστιτούτο Κέιτο, τον χαρακτηρίζουν παρωχημένο και επιβαρυντικό, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να ισχύει εδώ και σχεδόν έναν αιώνα παρά τα μειονεκτήματά του. Αντίθετα, οργανισμοί όπως το Ινστιτούτο Χάντσον υποστηρίζουν ότι η άρση του θα μπορούσε να πλήξει την εγχώρια ναυτιλία, επιτρέποντας σε ξένα πλοία να ανταγωνιστούν άμεσα τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με σύμβουλο του Τραμπ, ο πρόεδρος εμφανίζεται ικανοποιημένος από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. «Όσο η κατάσταση με το Ιράν επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων, επιθυμεί να διατηρηθεί η εξαίρεση όσο χρειαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Τέιλορ Ρότζερς δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για πιθανή παράταση του μέτρου, επισημαίνοντας ωστόσο πως τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου φτάνουν ταχύτερα στα αμερικανικά λιμάνια, συμβάλλοντας στον περιορισμό του κόστους.

Με πληροφορίες από Axios