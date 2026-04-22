Bloomberg: Η Deutsche Telekom εξετάζει πλήρη συγχώνευση με την T-Mobile – Σενάριο για το μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό deal στα χρονικά

Η Deutsche Telekom AG εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους συνδυασμού με τη θυγατρική της στις ΗΠΑ, T-Mobile US Inc., σε μια κίνηση που –εφόσον προχωρήσει– θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη συμφωνία συγχωνεύσεων μεταξύ εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως, μεταδίδει το -.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων, που επικαλείται το -, ο γερμανικός όμιλος, που ήδη κατέχει περίπου το 53% της T-Mobile, εξετάζει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας συμμετοχών (holding), η οποία θα υποβάλει προσφορά ανταλλαγής μετοχών και για τις δύο εταιρείες. Το σχήμα αυτό θα οδηγήσει σε έναν ενιαίο, απλοποιημένο όμιλο, με κοινή μετοχική βάση και πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Το νέο σχήμα θα μπορούσε να επιδιώξει διπλή εισαγωγή σε αμερικανικό και ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις, η Deutsche Telekom αποτιμάται περίπου στα 138 δισ. ευρώ, ενώ η T-Mobile ξεπερνά τα 215 δισ. δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της ενδεχόμενης συμφωνίας.

Πρώιμο στάδιο και πολιτικές ισορροπίες

Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα οδηγήσουν σε συμφωνία. Ένα τέτοιο εγχείρημα θα απαιτούσε πολιτική στήριξη τόσο στο Βερολίνο όσο και στην Ουάσιγκτον, καθώς το γερμανικό Δημόσιο και η αναπτυξιακή τράπεζα KfW κατέχουν περίπου το 28% της Deutsche Telekom, διατηρώντας καθοριστικό ρόλο.

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων είναι η διατήρηση ισχυρής παρουσίας στη Γερμανία, αλλά και η ανάληψη επενδυτικών δεσμεύσεων στις ΗΠΑ. Παράλληλα, θα πρέπει να πειστούν οι μέτοχοι ότι τα οφέλη μιας ενιαίας πολυεθνικής εταιρείας υπερτερούν έναντι της σημερινής δομής δύο διακριτών οντοτήτων.

Στρατηγικά οφέλη και προκλήσεις

Μια συγχώνευση θα μπορούσε να μειώσει το λεγόμενο «discount» αποτίμησης της Deutsche Telekom έναντι της T-Mobile, η οποία συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του ομίλου. Επιπλέον, θα ενίσχυε τη χρηματοδοτική ευελιξία για μελλοντικές εξαγορές, σε μια αγορά που συγκεντρώνεται ολοένα περισσότερο.

Σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης, ο ενιαίος όμιλος θα μπορούσε να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, ξεπερνώντας την China Mobile Ltd..

Ωστόσο, αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τα άμεσα οφέλη προς τους μετόχους της T-Mobile, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία θα απαιτούσε σημαντικό premium για να γίνει αποδεκτή. Άλλοι κάνουν λόγο για πιθανό «nil-premium merger», δηλαδή συγχώνευση χωρίς επιπλέον αποτίμηση.