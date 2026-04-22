boυλή:-Τροπολογίες-του-ΠΑΣΟΚ-για-τις-τράπεζες

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τραπεζικές προμήθειες, την επιβολή έκτακτης εισφοράς για τις τράπεζες και την επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών τραπεζών περιλαμβάνονται σε τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο εισάγεται αύριο, Πέμπτη 23 Απριλίου, στην Ολομέλεια της Βουλής, για συζήτηση και ψήφιση.

Οι τροπολογίες αφορούν:

– Στην επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω πρόσθετης απόσβεσης επί των διανομών κερδών των χρήσεων 2025 και 2026.

– Στην έκτακτη εισφορά στα πιστωτικά Ιδρύματα του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 επί των καθαρών κερδών μετά από φόρους για τα έτη χρήσης 2025 και 2026.

– Στην προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές χρεώσεις και προστασία της πρόσβασης των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες.

