eurostat:-Νέα-πρωτιά-για-την-Ελλάδα-στη-μείωση-του-δημοσίου-χρέους

Την καλύτερη επίδοση ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μείωση του δημόσιου χρέους, πέτυχε για μία ακόμα φορά η Ελλάδα στα τέλη του 2025, συνεχίζοντας τη βελτίωση της θέσης της σε έναν δείκτη που θεωρείται κομβικός για τη μακροχρόνια υγεία των δημόσιων οικονομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, η αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα βελτιώθηκε κατά 8 μονάδες μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του περασμένου έτους και της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Το ίδιο διάστημα το χρέος στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 1 μονάδα, ενώ μόλις 8 από τις 27 χώρες της Ένωσης κατάφεραν να βελτιώσουν τον λόγο χρέος προς ΑΕΠ. Η μοναδική χώρα που έστω προσέγγισε την επίδοση της Ελλάδας ήταν η Κύπρος, η οποία πέτυχε τη μείωση της αναλογίας κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολούθησε η Ιρλανδία με 5,4 μονάδες.

Στον αντίποδα, αισθητή επιδείνωση καταγράφηκε σε μεγάλες οικονομίες, όπως η Γαλλία (+2,9 μονάδες) και η Πολωνία (+4,8 μονάδες). Τα «πρωτεία» κατέλαβε η Φινλανδία που είδε το χρέος της ως προς το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 6,2 μονάδες σε διάστημα δώδεκα μηνών.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα τέλη του 2025 υποχώρησε κάτω από το 150% στο 146,1% συνεχίζοντας την αδιάλειπτη αποκλιμάκωσή του από τα μέσα του 2021, δηλαδή την πιο δύσκολη περίοδο της πανδημίας, όταν το κράτος υποχρεώθηκε να προβεί σε έκτακτες δαπάνες για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας.

Μειώθηκε κατά 2 δισ. σε απόλυτους αριθμούς το χρέος

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, σε απόλυτους αριθμούς το δημόσιο χρέος το 2025 μειώθηκε κατά 2 δις. ευρώ στα 362,9 δις. ευρώ από 364,9 δις. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τη βελτίωση της αναλογίας προς το ΑΕΠ αφενός μέσω συστηματικής δημοσιονομικής πειθαρχίας σε συνδυασμό με τη συνέχιση πρόωρης εξόφλησης δόσεων από το δάνειο του α΄ μνημονίου και αφετέρου πετυχαίνοντας ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη στιγμή που μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν σοβαρές δημοσιονομικές προκλήσεις.

Ο παραπάνω συνδυασμός απέφερε ρεκόρ στο πρωτογενές πλεόνασμα, 4,9% του ΑΕΠ, για το 2025, γεγονός που επέτρεψε στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην ανακοίνωση νέων μέτρων όπως αύξηση της ενίσχυσης και διεύρυνσης του αριθμού των συνταξιούχων, την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά όπως και την αύξηση των εισοδηματικών ορίων επιστροφής ενοικίου.