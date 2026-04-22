    H Ιταλία δεν πρόκειται να εξέλθει φέτος από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος

    Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Eurostat, το δημόσιο έλλειμμα της Ιταλίας το 2025 διαμορφώθηκε στο 3,1%, κάτι που σημαίνει, όπως φαίνεται, ότι η χώρα δεν θα μπορέσει φέτος να εξέλθει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

    Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος της χώρας, σύμφωνα με την Eurostat το 2025 διαμορφώθηκε στο 137,1% του ΑΕΠ, έναντι 134,7% του 2024. Πρόκειται για στοιχεία που επιβεβαιώνονται και από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, ISTAT.

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει επίσημα τον Ιούνιο την δυνατότητα εξόδου της Ιταλίας από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Όπως γράφει ο Τύπος, όμως, όλα δείχνουν ότι για να μπορέσει να ληφθεί η σχετική απόφαση, θα χρειαστεί ένας ακόμη χρόνος.

