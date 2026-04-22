lufthansa:-«Μαχαίρι»-σε-20.000-πτήσεις-το-καλοκαίρι-λόγω-κόστους-των-καυσίμων

Η Lufthansa περικόπτει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων για αυτό το καλοκαίρι, προκειμένου να εξοικονομήσει καύσιμα ενόψει του αυξανόμενου κόστους τους, αναφέρει το Sky News.

Οι περισσότερες από τις περικοπές προέρχονται από το κλείσιμο του ζημιογόνου στόλου CityLine και την απόσυρση 27 αεροσκαφών της.

Η εταιρεία απέδωσε το κόστος των καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών, το οποίο, όπως είπε, διπλασιάστηκε, καθώς και τις εργασιακές διαμάχες με το εργατικό δυναμικό της.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος, καθώς οι προμήθειες πετρελαίου στη Μέση Ανατολή παραμένουν σε μεγάλο βαθμό διαταραγμένες λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ.

Οι καταναλωτές αισθάνονται επίσης την πίεση, με τις τιμές των εισιτηρίων να έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά.

Ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, δήλωσε στο Sky News αυτόν τον μήνα ότι υπάρχει κίνδυνος διακοπών στην προμήθεια καυσίμων από τον Μάιο, εφόσον παραταθεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Είπε ότι οι τιμές του πετρελαίου ήταν μέρος των «ευρύτερων επιπτώσεων», αλλά η «πιο άμεση ανησυχία» ήταν οι προμήθειες καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών.

Άλλωστε, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δήλωσε επίσης στο Associated Press την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη είχε «ίσως έξι εβδομάδες καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών».

40.000 τόνοι καυσίμων

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η Lufthansa δήλωσε ότι οι 20.000 ακυρωμένες πτήσεις θα εξοικονομήσουν 40.000 τόνους καυσίμων αεροσκαφών κατά την περίοδο έως τον Οκτώβριο – προσθέτοντας ότι οι περικοπές αντιπροσώπευαν μόνο το 1% των «διαθέσιμων χιλιομέτρων θέσεων».

Η εταιρεία δήλωσε ότι ενοποιεί το ευρωπαϊκό της δίκτυο και ότι οι μη κερδοφόρες διαδρομές από τους κόμβους της στη Φρανκφούρτη και το Μόναχο περικόπτονται, ενώ οι υπάρχουσες διαδρομές από τη Ζυρίχη, τις Βρυξέλλες και τη Βιέννη επεκτείνονται.

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι οι επιβάτες θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο δρομολογίων και στις συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων.

Με πληροφορίες από Sky News