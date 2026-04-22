«mea-culpa»-από-τον-Τάκερ-Κάρλσον-γιατί-στήριξε-τον-Τραμπ:-Λυπάμαι-που-παραπλάνησα-τον-κόσμο,-λέει-τώρα

Η ρήξη φαίνεται να είναι πια οριστική ανάμεσα στον Τάκερ Κάρλσον, τον δεξιό σχολιαστή και πρώην παρουσιαστή του Fox News, και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός που κάποτε ήταν ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου, έφτασε τώρα να επικρίνει με δριμύτητα βασικές αποφάσεις όπως ο πόλεμος με το Ιράν.

«Εσύ και εγώ και όλοι οι άλλοι που τον υποστηρίξαμε, έγραψες ομιλίες για αυτόν, έκανα εκστρατεία για αυτόν, εννοώ ότι είμαστε σίγουρα εμπλεκόμενοι σε αυτό», είπε τη Δευτέρα σε επεισόδιο του «The Tucker Carlson Show», σε συνομιλία με τον αδελφό του, Μπάκλεϊ Κάρλσον, πρώην λογογράφο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

«Δεν αρκεί να πεις: “Άλλαξα γνώμη”. Ή κάτι σαν: “Αυτό είναι κακό, αποχωρώ”. Είναι σαν, με πολύ μικρούς αλλά πραγματικούς τρόπους, εσύ και εγώ και εκατομμύρια άνθρωποι σαν εμάς να είμαστε ο λόγος που αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε, αναφέρει η USA Today.

Ο Κάρλσον είπε στον αδελφό του, ο οποίος έγραφε ομιλίες για τον Τραμπ το 2015, ότι η κατάσταση είναι «μια στιγμή για να παλέψουμε με τη συνείδησή μας».

«Θα μας βασανίζει για πολύ καιρό», είπε. «Εμένα θα με βασανίζει. Και θέλω να πω ότι λυπάμαι που παραπλάνησα τον κόσμο. Δεν ήταν σκόπιμο. Αυτό είναι το μόνο που θα πω».

Πολλοί από τους ακροατές της εκπομπής εξέφρασαν στα σχόλια την απογοήτευσή τους αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τη σχέση του προέδρου με το Ισραήλ, τον τρόπο χειρισμού της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ και την αντίδραση στα αρχεία Έπσταϊν ως γεγονότα που τους έκαναν να χάσουν την υπομονή τους.

«Το ερώτημα είναι, τι είναι αυτό;» ρώτησε ο Κάρλσον και απάντησε ο ίδιος: «Ήταν πάντα αυτό το σχέδιο; Δεν θέλεις να γίνεις φανατικός συνωμοσιολόγος, αλλά σαφώς υπήρχαν σημάδια χαμηλής ποιότητας χαρακτήρα. Το ξέραμε αυτό.»

Τα αισθήματα μεταξύ Τραμπ και Κάρλσον είναι όμως αμοιβαία.

Σε αίτημα για σχόλιο, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στην ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social της 9ης Απριλίου, στην οποία επέκρινε τον Τάκερ Κάρλσον και άλλους συντηρητικούς σχολιαστές που έχουν διαχωριστεί από αυτόν λόγω του πολέμου – όπως η Μέγκιν Κέλι, η Κάντας Όουενς και ο Άλεξ Τζόουνς – λέγοντας ότι έχουν «χαμηλό IQ» και είναι «ηλίθιοι».

Ο Τάκερ, ο οποίος υποστήριξε τον Τραμπ στις εκλογές του 2024 (και βέβαια το 2016 και το 2020), διαχώρισε τη θέση του από τον Τραμπ το 2025, όταν αυτός και άλλες προσωπικότητες του κινήματος MAGA πίεσαν το αμερικανικό στρατό να μείνει εκτός της σύγκρουσης του Ισραήλ με το Ιράν, επικαλούμενοι την προεκλογική υπόσχεσή του για το 2024 «να αποτρέψει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Την εποχή εκείνη, ο πρώην παρουσιαστής του Fox News κατηγόρησε τον Τραμπ ότι ήταν «συνεργός στην πράξη του πολέμου», συνηθίζει μάλιστα να τον αποκαλεί «σκλάβο του Ισραήλ».