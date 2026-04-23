Απώλειες-στη-wall-street-και-εκτόξευση-πετρελαίου

Οι μετοχές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισαν χαμηλότερα την Πέμπτη 23/4, υποχωρώντας από τα ιστορικά υψηλά τους, καθώς η πτώση στον κλάδο του λογισμικού και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσαν την αβεβαιότητα των επενδυτών σχετικά με την πορεία του πολέμου με το Ιράν.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,41% κλείνοντας στις 7.108,40 μονάδες, αφού νωρίτερα είχε καταγράψει νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,89%, ολοκληρώνοντας στις 24.438,50 μονάδες, ενώ και αυτός είχε προηγουμένως αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό στη συνεδρίαση. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 179,71 μονάδες ή 0,36%, στις 49.310,32 μονάδες.

Οι μετοχές των IBM και ServiceNow κατέγραψαν ισχυρές απώλειες, άνω του 8% και σχεδόν 18% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους. Παρότι η IBM ξεπέρασε τις εκτιμήσεις σε έσοδα και κέρδη, διατήρησε αμετάβλητες τις ετήσιες προβλέψεις της, γεγονός που απογοήτευσε τους επενδυτές. Στην περίπτωση της ServiceNow, η ανάπτυξη των εσόδων από συνδρομές επηρεάστηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Αρνητικά κινήθηκαν και άλλες μετοχές του κλάδου του λογισμικού. Η Microsoft υποχώρησε περίπου 4%, η Palantir Technologies έχασε πάνω από 7%, ενώ η Oracle σημείωσε πτώση περίπου 6%. Παράλληλα, το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε περίπου 6%.

«Οι μετοχές προσπαθούν να σταθεροποιηθούν μετά από μια εντυπωσιακή ανάκαμψη από τα χαμηλά του Μαρτίου», δήλωσε ο Chris Kampitsis, διαχειριστικός εταίρος της Barnum Financial Group. Όπως σημείωσε, η αγορά πιθανότατα θα κινηθεί σε εύρος διακύμανσης το επόμενο διάστημα, εν αναμονή νέων καταλυτών.

Παρότι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι αγορές έχουν γίνει λιγότερο ευαίσθητες στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, ο πόλεμος εξακολουθεί να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα, καθώς έχει εξελιχθεί σε ναυτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με καταλήψεις εμπορικών πλοίων και από τις δύο πλευρές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολεί και να εξουδετερώνει κάθε σκάφος» που τοποθετεί νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι «δεν πρέπει να υπάρχει καμία διστακτικότητα».

Αργότερα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με τα συμβόλαια Brent να ξεπερνούν τα 105 δολάρια το βαρέλι, μετά από δημοσίευμα του ισραηλινού δικτύου N12 που ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου αποχώρησε από την ομάδα διαπραγματεύσεων, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενίσχυση της επιρροής των Φρουρών της Επανάστασης. Το δημοσίευμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, αντιαεροπορικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη, με το πρακτορείο Mehr να κάνει λόγο για «εμπλοκή εχθρικών στόχων», μετά από προηγούμενες αναφορές για ανάπτυξη αντιαεροπορικών συστοιχιών στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η παράταση της εκεχειρίας κρίθηκε αναγκαία λόγω της «σοβαρά κατακερματισμένης» ιρανικής κυβέρνησης.