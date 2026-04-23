Βίντεο-από-την-κατάληψη-του-«epaminondas»-στα-Στενά-του-Ορμούζ-έδωσε-στη-δημοσιότητα-το-Ιράν

Ραγδαία τροπή έλαβαν χτες το βράδυ οι εξελίξεις γύρω από το ελληνικών συμφερόντων containership «Epaminondas», καθώς η πλοιοκτήτρια εταιρεία Technomar Shipping Inc. επιβεβαίωσε τελικά ότι το πλοίο τελεί υπό τον έλεγχο ιρανικών δυνάμεων, ανατρέποντας την αρχική εικόνα που είχε διαμορφωθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της εταιρείας προς το υπουργείο Ναυτιλίας, τρεις Ιρανοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν στο πλοίο και έδωσαν εντολή στον πλοίαρχο να κατευθυνθεί προς τη νησίδα Λαράκ, στην είσοδο του Περσικού Κόλπου. Η εξέλιξη αυτη επιβεβαιώνει επί της ουσίας την κατάληψη του πλοίου, η οποία αρχικά είχε διαψευστεί, σηματοδοτώντας μια νέα φάση επιδείνωσης της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ στην προσπάθεια της Τεχεράνης να επιβάλει έλεγχο στη ναυσιπλοΐα.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να καταγράφει την επιχείρηση κατάληψης στο «Epaminondas» στα Στενά του Ορμούζ. Στο βίντεο εμφανίζονται ένοπλοι και μασκοφόροι Ιρανοί στρατιώτες να σκαρφαλώνουν στην πλευρά ενός φορτηγού πλοίου.

WATCH: Liberia-flagged container ship MSC Epaminondas being boarded by a special forces team from the IRGC Navy as it attempted to breach the blockade of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/ZcMAilJRBw — Clash Report (@clashreport) April 22, 2026

Πληροφορίες από διεθνή μέσα αναφέρουν ότι το «Epaminondas», μαζί με το «MSC Francesca», έχει ήδη μεταφερθεί εντός ιρανικών χωρικών υδάτων, ενώ δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης το δείχνουν να κινείται βορειοδυτικά με ταχύτητα περίπου 14,8 κόμβων. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, κατευθύνεται προς το ιρανικό νησί Κεσμ. Η Technomar, συμφερόντων του Γιώργου Γιουρούκου, επιβεβαίωσε ότι στο πλοίο επιβαίνουν 21 μέλη πληρώματος, ουκρανικής και φιλιππινέζικης υπηκοότητας, υπογραμμίζοντας ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Το χρονικό των αντιφατικών πληροφοριών

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου, όταν το πλοίο, χωρητικότητας 94.769 dwt και υπό σημαία Λιβερίας, έπλεε στο Στενό του Ορμούζ, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, το «Epaminondas» προσεγγίστηκε από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος και δέχθηκε πυρά γύρω στις 06:50 τοπική ώρα, σε ένα περιστατικό ασφαλείας που αρχικά δεν είχε αποσαφηνιστεί πλήρως.

Λίγες ώρες αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι το «Epaminondas» και το «MSC Francesca» είχαν κατασχεθεί και οδηγούνταν προς το Ιράν.

Ωστόσο, σε εκείνη τη φάση, τόσο το υπουργείο Ναυτιλίας όσο και η Technomar διέψευσαν τις σχετικές αναφορές. Η εταιρεία, στην πρώτη της ανακοίνωση το απόγευμα της Τετάρτης, έκανε λόγο μόνο για «περιστατικό ασφαλείας», χωρίς να επιβεβαιώνει κατάληψη.

Η εικόνα αυτή ανατράπηκε πλήρως λίγες ώρες αργότερα, όταν η ίδια η εταιρεία, σε νεότερη ανακοίνωση, επιβεβαίωσε ότι το πλοίο «έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις», ενώ η επιβίβαση ενόπλων και η αλλαγή πορείας προς το Λαράκ επιβεβαίωσαν την κλιμάκωση του περιστατικού. Το συμβάν αποκτά και γεωπολιτική διάσταση, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θεωρεί την κατάσχεση των δύο πλοίων από το Ιράν ως παραβίαση της ισχύουσας εκεχειρίας, θέση που μεταδίδεται ότι εκφράστηκε από τον Λευκό Οίκο.

Η Technomar δηλώνει ότι παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και ότι προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια του πληρώματος και η ταχεία αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ αναμένεται συνέχιση των διπλωματικών και επιχειρησιακών επαφών για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορικές τουλάχιστον ένα πλοίο κατάφερε να περάσει τις ώρες που ακολούθησαν των ιρανικών εποικίσεων στα τρία εμπορικά πλοία. Το Ascanio, ένα φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο είχε παραδώσει τρόφιμα στο Ιράν, διέσχισε τα Στενά αργά το βράδυ της Τετάρτης και πλέον κατευθύνεται νότια, στον Κόλπο του Ομάν.