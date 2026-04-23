Βουλή: Μετωπική Κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για Κοβέσι και «γαλάζιους» αναφερόμενους

Της Άντζυ Κούκη

Άγρια κόντρα με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Τάκη Θεοδωρικάκου επικράτησε στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Όλα ξεκίνησαν, όταν στο βήμα της Βουλής ανέβηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και τα όσα είπε στο οικονομικό forum των Δελφών. Στην συνέχεια σχολίασε τα όσα είπε στη σημερινή ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όπου ανέφερε ότι οι 13 ελεγχόμενοι βουλευτές θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

«Όσοι στηρίζουν το Μαξίμου μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αφήστε δικαιοσύνη να κρίνει ποιοι έχουν παρανομήσει εις βάρος του ελληνικού λαού και μετά να πείτε για ψηφοδέλτια» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα, ενω εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης και για την χθεσινή διαδικασία της άρσης των ασυλιών των βουλευτών κάνοντας λόγο για ένα « υπόγειο, χυδαίο ντιλάρισμα έγινε χθες στη βουλή των Ελλήνων».

Τα βέλη αντέστρεψε ο υπουργός ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς δεύτερη συζήτηση είναι ένα σκάνδαλο διαχρονικό και θα έπρεπε όλοι μας να ασχολούμαστε με το πως θα γυρίσουν πίσω όλα τα χρήματα που φαγώθηκαν από αυτούς που πήραν περισσότερα από εκείνα που δικαιούνται και πως θα τιμωρηθούν». Αναφερόμενος στους συναδέλφους του, οι ασυλίες των οποίων άρθηκαν, τόνισε πως το ζήτησαν οι ίδιοι, διότι είναι αθώοι, άποψη με την οποία συμφωνεί και ο ίδιος.

Εκτός τόπου χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την τοποθέτηση του υπουργού ανάπτυξης συνεχίζοντας την επίθεση προς το κυβερνών κόμμα, αυτή την φορά σχετικά με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. «Να καταργηθεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Όλη αυτή η εικόνα έχει κάνει τον κόσμο να καταλαβαίνει ότι ο συμψηφισμός έχει πολλά ποδάρια», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Νέα Δημοκρατία σέβεται απολύτως τον θεσμό της δικαιοσύνης και προφανώς και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άλλωστε έχει τεθεί σε λειτουργία επί Νέας Δημοκρατίας», απάντησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Δεν είστε δικαστής κύριε Ανδρουλάκη» – « Ξεπεζέψτε λίγο»

Η ένταση συνεχίστηκε μετά τον έντονο διάλογο Ανδρουλάκη – Θεοδωρικάκου, με την αντιπαράθεση να μετατοπίζεται σε επίπεδο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

«Δεν ξέραμε ότι φιλοδοξία του ήταν να είναι δικαστής. Έπαθε Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και λίγο Πολάκη μαζί. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», είπε αναφερόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Η απάντηση ήρθε μετά από λίγο από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Γερουλάνο. «Κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι κάνει τον δικαστή. Ο κ. Ανδρουλάκης; Όταν ο Μητσοτάκης απέσυρε εσας από το ελληνικό κοινοβούλιο και σας έβαλε να ψηφίσετε επιστολικά για να ξέρει τι ψηφίσετε, αυτό τι ήταν; Αυτός είναι ο δικαστής. Ξεπεζέψτε λίγο. στη θέση σας θα πρόσεχα τουλάχιστον λίγο το ύφος της παρέμβασής σας».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.