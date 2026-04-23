Βουλή:-Υπερψηφίστηκε-το-νομοσχέδιο-για-την-απλούστευση-του-επιχειρείν-και-την-ανάπτυξη

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης είπε ότι οι φορείς που προσήλθαν στην ακρόαση φορέων, αναγνώρισαν ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου κινούνται σε θετική κατεύθυνση, μίλησαν για βελτίωση και εξορθολογισμό, για μείωση γραφειοκρατικού βάρους.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πολλές φορές η αντιπολίτευση έθεσε ζήτημα για τα 252 άρθρα του νομοσχεδίου και κατηγόρησε την κυβέρνηση για κακή νομοθέτηση.

Λίγο προτού ολοκληρωθεί η συζήτηση στην ολομέλεια, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις μεγάλων νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ν.3852/2010 για το Πρόγραμμα Καλλικράτης με 285 άρθρα, ο ν.4001/2011 για δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων με 199 άρθρα, ο ν.4070/2012 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις μεταφορές με 187, ο ν.4072/2012 για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με 327 άρθρα. Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε και σε νομοσχέδια που ψηφίστηκαν την περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ν. 4472/2017 με συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και με 163 άρθρα, ο ν.4555/2018 με το Πρόγραμμα Κλεισθένης και με 283 άρθρα, ο ν.4610/2019 για τις συνέργειες πανεπιστημίων και ΤΕΙ με 260 άρθρα και ο ν.4389/2016 ο εφαρμοστικός νόμος του τρίτου μνημονίου με 240 άρθρα και 3.700 σελίδες. «Το ζήτημα δεν είναι ο αριθμός των άρθρων. Το ζήτημα είναι αν οι ρυθμίσεις είναι συνεκτικές, θεσμικά ορθές και αναγκαίες. Ας αφήσουμε λοιπόν την αριθμητική ρητορική και ας μιλήσουμε επί της ουσίας», είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, ο κ. Τσαβδαρίδης είπε ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν αλλάζουν στο ελάχιστο τον κοινωνικό χαρακτήρα των δομών αυτών, δεν τροποποιούν τις προδιαγραφές λειτουργίας τους, δεν χαλαρώνουν τα ποιοτικά κριτήρια και επουδενί μειώνουν την εποπτεία. «Αυτό που αλλάζει, είναι αποκλειστικά ο διοικητικός τρόπος αδειοδότησης, ο οποίος εντάσσεται σε ενιαίο ψηφιακό και διαφανές σύστημα. Δεν ιδιωτικοποιούμε τη φροντίδα αλλά εκσυγχρονίζουμε τη διοικητική διαδικασία», είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Για το ζήτημα της Επιθεώρησης Εργασίας και την ανησυχία που εκφράστηκε μήπως με το νομοσχέδιο αίρεται η ανεξαρτησία της και μήπως η Αρχή τίθεται υπό την εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Τσαβδαρίδης είπε ότι οι νέες διατάξεις έτυχαν επεξεργασίας από τα ίδια τα στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας, υπήρξε θεσμική διαβούλευση, τεχνική συνεργασία και υπηρεσιακή συμβολή.

«Διαβεβαιώνω πως η Επιθεώρηση Εργασίας παραμένει ανεξάρτητη αρχή, δεν αλλάζει η νομική της μορφή, η διοικητική της υπαγωγή ή οι αρμοδιότητες και το υπουργείο Ανάπτυξης δεν αποκτά επ ουδενί κανέναν εποπτικό ρόλο επ΄αυτής. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί μικροκομματικά οφέλη από αυτή την αγωνία, όταν η δική του κυβέρνηση με το ν. 4512/2018 ενέταξε από τότε την Επιθεώρηση Εργασίας στο γενικό πλαίσιο εποπτείας», είπε ο κ. Τσαβαρίδης. Παράλληλα απάντησε και στο ΚΚΕ που καταγγέλλει ιδιωτικοποίηση των ελέγχων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, λέγοντας ότι «οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις και η επιβολή μέτρων ασκούνται αποκλειστικά από δημοσίους υπαλλήλους» και πρόσθεσε: «Αυτό που πράττουμε εμείς είναι να οργανώνουμε με διαφάνεια τα εργαλεία εποπτείας και να θωρακίζουμε τη νομική τεκμηρίωση των ελέγχων».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης είπε ότι οι φορείς που προσήλθαν στην ακρόαση φορέων, αναγνώρισαν ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου κινούνται σε θετική κατεύθυνση, μίλησαν για βελτίωση και εξορθολογισμό, για μείωση γραφειοκρατικού βάρους. «Όταν η αγορά, οι επαγγελματίες, οι τεχνικοί, οι παραγωγοί, λένε ότι μια ρύθμιση αποσαφηνίζει κανόνες και διορθώνει στρεβλώσεις, τότε η καθολική άρνηση δεν είναι θεσμική στάση. Είναι απλώς μια στείρα αντιπολιτευτική επιλογή», είπε ο κ. Τσαβδαρίδης για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

