Γαλλία:-Ενώσεις-υποστήριξης-εργαζομένων-προσέφυγαν-κατά-των-deliveroo-και-uber-eats

Ενώσεις υποστήριξης εργαζομένων σε delivery φαγητού προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά των πλατφορμών Deliveroo και Uber Eats στη Γαλλία. Ειδικότερα τις κατηγορούν για «εμπορία ανθρώπων» υποστηρίζοντας πως «το επιχειρηματικό τους μοντέλο βασίζεται στην εκμετάλλευση ενός εξαιρετικά επισφαλούς εργατικού δυναμικού, που αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μετανάστες, οι οποίοι εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες με μισθούς επιβίωσης».

Οι καταγγελίες κατά της βρετανικής εταιρείας Deliveroo και της αμερικανικής εταιρείας Uber κατατέθηκαν χθες Τετάρτη στον εισαγγελέα του Παρισιού από τον Maison des Livreurs (Οίκος Οδηγών Διανομής) και τον Maison des Couriers (Οίκος Ταχυμεταφορών), εκπρόσωπος των οποίων δήλωσε ότι μαρτυρίες που συλλέχθηκαν σε όλη τη Γαλλία «μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι οι πλατφόρμες αποκομίζουν πολύ σημαντικά κέρδη εκμεταλλευόμενες την ευαλωτότητα αυτών των εργαζομένων». Σύμφωνα με μια έρευνα του 2025 που διεξήχθη από τους Γιατρούς του Κόσμου, ο αριθμός των οδηγών διανομέων φαγητού στη Γαλλία είναι της τάξης των 100.000. Το 98% εξ αυτών έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και το 64% δεν έχουν άδεια παραμονής στη Γαλλία. Εργάζονται κατά μέσο όρο 63 ώρες την εβδομάδα για 1.480 ευρώ ακαθάριστα το μήνα, σύμφωνα με την έρευνα.

--