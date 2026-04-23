Διαψεύδει-η-κυβέρνηση-γαλλικό-δημοσίευμα-ότι-εξετάζεται-σχέδιο-για-αποστολή-mirage-στην-Ουκρανία-σε-αντάλλαγμα-την-απόκτηση-rafale

Δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Parisien Matin» ανάφερε σήμερα ότι σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις του Εμανουέλ Μακρόν με την ελληνική κυβέρνηση για τη μεταφορά ελληνικών μαχητικών Mirage 2000 στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας ανταλλαγής με γαλλικά Rafale κι ενώ επίκεται η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στη χώρα μας την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου.

Εντούτοις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ρωτήθηκε για το δημοσίευμα της Le Parisien και απάντησε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

«Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ούτε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, διότι τα Μirage είναι καθαρά επιχειρησιακά. Οπότε δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτήν την πληροφορία» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Πώς αναλύεται το σχέδιο

Το σχέδιο που περιγράφει η εφημερίδα, βασίζεται σε έναν σύνθετο βιομηχανικό και στρατιωτικό μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο η Γαλλία προτείνει την αγορά του συνόλου του ελληνικού στόλου Mirage 2000, προκειμένου τα αεροσκάφη να μεταφερθούν στο μέτωπο της Ανατολικής Ευρώπης, στην Ουκρανία. Σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα θα εξασφάλιζε ευνοϊκούς όρους για την προμήθεια νέας γενιάς μαχητικών Rafale της Dassault, ενισχύοντας παράλληλα τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο του σχεδίου «Ατζέντα 2030».

Ο υπό εξέταση στόλος περιλαμβάνει 24 Mirage 2000-5 Mk II, γνωστά για τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες αναχαίτισης, καθώς και 17 έως 19 παλαιότερα Mirage τύπου EGM/BGM, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ανταλλακτικών. Ωστόσο, η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της Dassault να παραδώσει έγκαιρα τα Rafale, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για το συγκεκριμένο μαχητικό είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι κρίσιμες παράμετροι για την Αθήνα

Παρά το τεχνικό σκέλος, σημαντικές παραμένουν οι πολιτικές και γεωστρατηγικές παράμετροι. Η Αθήνα καλείται να σταθμίσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κενού στην αεράμυνά της, ιδίως σε σχέση με την ασφάλεια στο Αιγαίο, που αποτελεί βασική προτεραιότητα. Παράλληλα, η προγραμματισμένη λήξη της τεχνικής υποστήριξης των Mirage 2000-5 από τη Dassault το 2027 καθιστά τη συγκεκριμένη επιλογή πιο ρεαλιστική για την ελληνική πλευρά.

Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική συντονισμού πόρων, με στόχο τη δημιουργία μιας συνεκτικής «συμμαχίας μαχητικών». Η μεταφορά των Mirage εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της Ουκρανίας, καθώς τα συγκεκριμένα αεροσκάφη μπορούν να φέρουν πυραύλους Scalp και να εκτελούν αποτελεσματικές αποστολές εναέριας επιτήρησης.

Σύμφωνα με στρατιωτικό σύμβουλο της γαλλικής προεδρίας, «το σχέδιο αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη ενίσχυση της ουκρανικής αεροπορικής ισχύος από την έναρξη του πολέμου». Η εφοδιαστική ενσωμάτωση παραμένει μια πρόκληση, αλλά η Γαλλία έχει δεσμευτεί να παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη για να συνοδεύσει τη μεταφορά των ελληνικών Mirage στο ουκρανικό έδαφος.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για την οριστικοποίηση των οικονομικών όρων της συμφωνίας, με τον Εμανουέλ Μακρόν να αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα σε ανώτατο επίπεδο και να επικυρώσει επίσημα τους όρους της σύμβασης κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Αθήνα. Η Αθήνα ζητά διασφαλίσεις ώστε να μην υπάρξει επιχειρησιακό κενό, ενώ εξετάζεται και η πιθανότητα ένταξης πρόσθετου εξοπλισμού, όπως προηγμένοι πύραυλοι αέρος-αέρος.

Η Γαλλία θα μπορούσε να συμπεριλάβει παρτίδες υψηλής απόδοσης πυραύλων αέρος-αέρος για να εγγυηθεί την άμεση αποτελεσματικότητα της μεταφοράς των ελληνικών Mirage στην Ουκρανία. Το Κίεβο περιμένει, πλέον, το οριστικό πράσινο φως από τις ελληνικές αρχές, ελπίζοντας ότι αυτή η μαζική ενίσχυση θα επιτρέψει την προστασία των πόλεών του και των ζωτικών υποδομών του από τις ρωσικές αεροπορικές απειλές που βαρύνουν τη χώρα εδώ και μήνες. Αυτό το θέμα θα παραμείνει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατιωτικής επικαιρότητας μέχρι την ολοκλήρωσή του, που προβλέπεται για τα τέλη Απριλίου.

Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς ενισχύει τη γαλλική στρατηγική επιρροή στον τομέα της άμυνας και διαμορφώνει νέα δεδομένα στη διαχείριση στρατιωτικού εξοπλισμού μεταξύ συμμάχων. Επιπλέον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για την Ευρώπη, αυτό το προηγούμενο αποδυναμώνει το ταμπού των μαζικών μεταφορών βαρέων όπλων και επιβάλλει ένα νέο πρότυπο: την κυκλική οικονομία των όπλων.