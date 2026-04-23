ΕΚΤ προς Βρυξέλλες: Ολοκληρώστε επιτέλους την Τραπεζική Ένωση — με χρονοδιάγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ζητεί ενιαία τραπεζική αγορά, ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων — με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε στις 14 Απριλίου 2026 μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Οι προτάσεις αποτελούν την επίσημη απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου στη δημόσια διαβούλευση που είχε ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2026, με στόχο τη σύνταξη έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ, και συμπληρώνουν τις προτάσεις απλοποίησης του τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου που είχε δημοσιεύσει το Διοικητικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2025.

Η φιλοσοφία: ενοποίηση αντί απορρύθμισης

Το κεντρικό μήνυμα της ΕΚΤ είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο: η ανταγωνιστικότητα πρέπει να προέλθει μέσα από την «εναρμόνιση», την ενοποίηση και την οικονομία κλίμακας, και όχι μέσω της «απορρύθμισης», ενώ «η περιττή πολυπλοκότητα και ο κατακερματισμός μεταξύ χωρών» λειτουργούν ως ανασχετικοί παράγοντες.

Η ΕΚΤ υπογράμμισε ότι η ευρωζώνη πρέπει να λειτουργεί περισσότερο ως ενιαία δικαιοδοσία, όπου τα κεφάλαια και η ρευστότητα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων. Τόνισε ότι ο σημερινός κανονιστικός κατακερματισμός και τα εναπομείναντα εμπόδια εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την τραπεζική ενοποίηση και να περιορίζουν τις οικονομίες κλίμακας.

Η τραπεζική ένωση — το μεγάλο εκκρεμές

Κεντρική θέση στις προτάσεις κατέχει η συμπλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, ένα εγχείρημα που παραμένει ημιτελές εδώ και μια δεκαετία. Το τραπεζικό σύστημα χρειάζεται «συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων (EDIS), με σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής», όπως τονίζει η ΕΚΤ — ένα αίτημα που το ίδρυμα προωθεί ανεπιτυχώς εδώ και μια δεκαετία.

Η έλλειψη προόδου στο EDIS επηρεάζει μια τραπεζική ένωση που παραμένει ημιτελής. Η ολοκλήρωση του εγχειρήματος απαιτεί επίσης την κύρωση της αναθεωρημένης συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Η Ιταλία, ωστόσο, παραμένει απρόθυμη να προχωρήσει στην κύρωσή του.

Τι ζητεί συγκεκριμένα η ΕΚΤ

Μεταξύ των αλλαγών που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι: η αντικατάσταση των οδηγιών με άμεσα εφαρμοστέους κανονισμούς για τους τραπεζικούς κανόνες, η συγχώνευση των πέντε υφιστάμενων μακροπροληπτικών αποθεμάτων κεφαλαίου σε δύο, η μεγαλύτερη αναλογικότητα για τις μικρότερες τράπεζες, η μείωση των υποχρεώσεων αναφοράς και η ανάθεση αρμοδιότητας για συνολική αξιολόγηση των επιπέδων κεφαλαίου.

Η συγχώνευση των πέντε μακροπροληπτικών αποθεμάτων αποτελεί μία από τις πιο τεχνικά σύνθετες προτάσεις. Σήμερα υπάρχουν: το Απόθεμα Διατήρησης Κεφαλαίου (CCoB), το Αντικυκλικό Απόθεμα Κεφαλαίου (CCyB), το Απόθεμα Συστημικού Κινδύνου (SyRB), καθώς και τα αποθέματα για τα Παγκοσμίως Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (G-SII) και τα Λοιπά Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (O-SII). Η ΕΚΤ τα βλέπει ως πηγή περιττής πολυπλοκότητας και προτείνει την ενοποίησή τους σε δύο.

Ανθεκτικότητα χωρίς «ξεφόρτωμα» κανονισμών

Η ΕΚΤ φρόντισε να ξεκαθαρίσει και μια κρίσιμη παρεξήγηση: η απλοποίηση δεν σημαίνει χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η απλοποίηση πρέπει να μειώσει την αδικαιολόγητη πολυπλοκότητα χωρίς να υπονομεύσει την ανθεκτικότητα των τραπεζών. Οι μεταρρυθμίσεις μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση αποκατέστησαν επιτυχώς την εμπιστοσύνη, κάνοντας τις τράπεζες πιο ανθεκτικές χωρίς να περιορίσουν την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν την οικονομία. Το ίδρυμα δεν βρίσκει αποδείξεις ότι οι σημερινές κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα διεθνή πρότυπα, έχουν βλάψει την αποδοτικότητα ή την ικανότητα δανεισμού των τραπεζών.

Τι λένε οι επικεφαλής της ΕΚΤ

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος δήλωσε κατηγορηματικά: «Οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης συμφωνούν: το αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης είναι μια πραγματικά ενιαία τραπεζική αγορά όπου τα κεφάλαια και η ρευστότητα κινούνται ελεύθερα διασυνοριακά και όλες οι καταθέσεις προστατεύονται ισότιμα».

Η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Κλόντια Μπουχ επισήμανε ότι η καλύτερη ενοποίηση των αγορών και ο διασυνοριακός ανταγωνισμός μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες να αποκομίζουν οικονομίες κλίμακας και να διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους, γεγονός που, σε συνδυασμό με εγγυήσεις χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μπορεί να ενισχύσει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και την ανθεκτικότητά τους.

Το ευρύτερο πλαίσιο: Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Παράλληλα, η ΕΚΤ καλεί τους φορείς χάραξης πολιτικής να προωθήσουν βαθύτερες κεφαλαιαγορές μέσα από την πρόοδο στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Η εν λόγω ένωση αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2025 και στοχεύει στη σύνδεση αποταμιεύσεων, επενδύσεων και πραγματικής οικονομίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας προετοιμασίας της έκθεσης που θα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2026 για την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Τι σημαίνει όλο αυτό για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Οι προτάσεις της ΕΚΤ, αν υιοθετηθούν, θα επηρεάσουν σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι στην Ευρώπη. Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και ρευστότητας εντός των ομίλων θα άρει ένα από τα βασικά εμπόδια στη διασυνοριακή συγχώνευση και εξαγορά, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερες δομές με υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα, η εισαγωγή του EDIS θα ισοπεδώσει το ανταγωνιστικό πεδίο, αφαιρώντας το πλεονέκτημα που σήμερα έχουν τράπεζες σε χώρες με ισχυρότερα εθνικά συστήματα εγγύησης.

Για τις ελληνικές τράπεζες, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η εφαρμογή του EDIS θα σηματοδοτήσουν πλήρη ενσωμάτωση σε ένα πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού — με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο σε ευκαιρίες ανάπτυξης όσο και σε ενισχυμένη εξωτερική πίεση.

- ECB Press Release, 14 Απριλίου 2026