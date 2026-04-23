Επίσκεψη-του-Νίκου-Δένδια-στο-ΜΙΤ,-θα-συναντηθεί-με-καθηγητές-του-πανεπιστημίου

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε επίσκεψη στο MIT στη Βοστώνη.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει ότι είναι «ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στους τομείς της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας».
I visited #MIT in #Boston, one of the leading universities in the world in the sectors of Technology and Innovation. I met with Professor Michael Triantafyllou, Director of @MITSeaGrant.
— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 23, 2026
«Συναντήθηκα με τον καθηγητή Μιχαήλ Τριανταφύλλου διευθυντή του MIT Sea Grant» προσθέτει ο κ. Δένδιας.
Με δεύτερη ανάρτηση ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι συναντήθηκε στο KIAA Institute του ΜΙΤ, με τον δρ. Ερωτόκριτο Κατσαβουνίδη.
