Ευρωπαίος-Επίτροπος-Οικονομίας-σε-Μητσοτάκη:-«Αξιοσημείωτη-η-ανάκαμψη-της-Ελλάδας»

Τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, υποδέχθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/04) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος τόνισε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό τα εντυπωσιακά τα αποτελέσματα της Ελλάδας στις μεταρρυθμίσεις, στην εξέλιξη του χρέους και την ανεργία.

«Η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό ιστορικό στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, με εντυπωσιακά αποτελέσματα αν εξετάσει κανείς τόσο την εξέλιξη του χρέους όσο και της ανεργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά περίπου 13,4% σε σύγκριση με το 2018. Το χρέος έχει μειωθεί κατά σχεδόν 43% του ΑΕΠ από το προ-COVID υψηλό του 2018. Η ανεργία επίσης έχει μειωθεί δραματικά από το υψηλό του 28% στα μέσα του 2013 στο 8,4% στο τέλος του περασμένου έτους. Πρόκειται, λοιπόν, για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη από κάθε άποψη», πρόσθεσε.

