Η-lufthansa-καταργεί-τις-δωρεάν-χειραποσκευές

H Lufthansa καταργεί την δωρεάν επιτρεπόμενη μικρή χειραποσκευή στις πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων, γράφει η Handelsblatt.

Τα προσωπικά αντικείμενα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 40x30x15 εκατοστά. Επιπλέον χειραποσκευές θα χρεώνονται ως επιπλέον υπηρεσία, ξεκινώντας από 15 ευρώ.

H γερμανική αεροπορική εταιρεία δικαιολόγησε την κίνηση αυτή με την αλλαγή στη συμπεριφορά των επιβατών. Το νέο εισιτήριο προσφέρει μια επιπλέον επιλογή σε ελκυστική τιμή εισόδου, ειδικά για τους ημερήσιους ταξιδιώτες.

Με την κίνηση αυτή, η Lufthansa ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο υπηρεσιών της Air France ,αλλά αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους όπως η Norwegian Air, η Ryanair, η Transavia, η Volotea, η Easyjet, h Wizz Air και η Vueling. Οι εταιρείες αυτές πάντως έχουν επικριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών (BEUC) λόγω των αυστηρών κανόνων τους για τις χειραποσκευές.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών σχεδιάζει να ασκήσει νομικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι κάθε επιβάτης θα μπορεί να φέρει μία χειραποσκευή στην καμπίνα, εκτός από τα προσωπικά του αντικείμενα.