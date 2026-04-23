Κυβερνητικές-πηγές:-Κάποιος-να-ενημερώσει-τον-κ.-Ανδρουλάκη-ότι-θεμέλιο-του-κράτους-δικαίου-είναι-η-ύπαρξη-του-τεκμηρίου-αθωότητας

«Κάποιος να ενημερώσει τον μονίμως θυμωμένο κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του κράτους δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν και είναι παραπάνω από προφανές, ότι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου αφορούσε την περίπτωση που οι εκλογές λάβουν χώρα πριν την έκβαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές απαντώντας σε δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή σχετικά με τη συμμετοχή στις εκλογές των βουλευτών που ήρθη η ασυλία τους.

«Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που ζητάμε από τη Δικαιοσύνη την ταχύτερη δυνατή εκκαθάρισή τους», υπογραμμίζουν.

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ απάντησε το εξής: «Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά τις ευθείες βολές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά του υπουργού Επικρατείας, Α. Σκέρτσου, για τους κεντρικούς χειρισμούς στην υπόθεση της άρσης ασυλιών των 13 βουλευτών.

Ο κ. Μαρινάκης σκοπίμως δεν έκανε αναφορά στην κρίση της δικαιοσύνης, για να κλείσει τα μέτωπα. Τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις».

