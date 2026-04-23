Κώτσηρας:-«Στηρίζουμε-την-κοινωνία-και-την-οικονομία-με-σεβασμό-και-στις-επόμενες-γενιές»

Επενδύουμε σε μόνιμα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και, παράλληλα, όταν υπάρχει ανάγκη, προχωράμε και σε έκτακτες παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας, πάντα με σεβασμό στα δημοσιονομικά δεδομένα, στις σημερινές ανάγκες αλλά και στο μέλλον των επόμενων γενεών. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας μιλώντας σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου στον ραδιοφωνικό σταθμό “Alpha Radio 98.9” και στον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε ιδίως στα νέα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι «το μέρισμα της καλής πορείας της οικονομίας να γυρίζει την κοινωνία». Με τα εν λόγω μέτρα, όπως επισήμανε, διευρύνεται ο αριθμός των συνταξιούχων και των ενοικιαστών που θα λαμβάνουν μόνιμη ενίσχυση κάθε Νοέμβριο, ενώ δίνεται επιπλέον στήριξη στην οικογένεια, σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους και με την οποία μειώνεται η άμεση φορολογία ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. «Η στήριξη της οικογένειας είναι κεντρική μας στόχευση», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σε σχέση με τα νέα εργαλεία που ανακοινώθηκαν για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους – τη δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών σε 72 δόσεις, τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού και την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής – ο κ. Κώτσηρας διευκρίνισε ότι αφορούν όσους προσπαθούν να είναι φορολογικά συνεπείς. «Είναι μέτρα τα οποία θα στηρίξουν την κοινωνία και το επιχειρείν και κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», «θα δώσουν την αναγκαία ανάσα ρευστότητας», ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος των οφειλών δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, σε περιόδους που ήταν πιο τεταμένη η κρίση. «Έχουμε πλέον ένα οπλοστάσιο για τη διαχείριση αυτών των οφειλών, που συνδυάζει τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, τη στήριξη της κουλτούρας πληρωμών και διαφυλάσσει και τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας για το μέλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας επανέλαβε ότι η μείωση των φορολογικών βαρών συνιστά δομική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. «Έχουμε μειώσει 83 φόρους, έχουμε επενδύσει στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και στη στήριξη των εσόδων του κράτους. Αυτό είναι και προϊόν ανάπτυξης της οικονομίας» και «αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, με σεβασμό στο παρόν και στις ανάγκες των πολιτών, αλλά και στο μέλλον και στις ανάγκες των επόμενων γενεών».