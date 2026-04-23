Λάμπρος-Παπακωνσταντίνου:-Έρχεται-νέο-deal-για-την-ideal-holdings-έως-αρχές-Ιουνίου

Τι αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΔΣ της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Νέο deal δρομολογεί η Ideal Holdings και μάλιστα με ορίζοντα τον ερχόμενο Ιούνιο. «Μέχρι αρχές Ιουνίου πιστεύω ότι θα έχουμε κλείσει» αποκάλυψε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΔΣ του ομίλου Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ερωτηθείς σχετικά με το επόμενό του βήμα και μιλώντας από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στο «οπλοστάσιο» της Ideal Holdings βρίσκονται εμβληματικές εταιρείες από τους κλάδους τροφίμων (Μπάρμπα Στάθης), λιανεμπορίου (Αττικά Πολυκαταστήματα) και πληροφορικής (όμιλος Byte).

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, η Ideal Holdings θα συνεχίσει να επενδύει και να ρίχνει κεφάλαια στην Ελλάδα. «Σαν όμιλος έχουμε διαφορετικό μοντέλο, για αυτό και διαφοροποιούμαστε σημαντικά», ανέφερε.

«Εμείς σαν όμιλος έχουμε το εξής μοντέλο: buy-build-grow και μετά exit. Κοιτάμε πλατφόρμες που μπορούν να μεγαλώσουν. Εμείς δεν κοιτάμε τομείς, κοιτάμε εταιρείες», εξήγησε ο ίδιος για να παραδεχτεί στη συνέχεια πως «υπάρχουν αξίες στην Ελλάδα και πολύ καλές εταιρείες, αρκεί να ψάξεις λίγο παραπάνω. Υπάρχουν ευκαιρίες αλλά δεν είναι πολλές».

«Είναι στο DNA του Έλληνα να είναι επιχειρηματίας, η Ελλάδα έχει καλά μυαλά, η Ελλάδα έχει επιχειρηματικότητα», πρόσθεσε.

«Οι επενδύσεις δεν θα σταματήσουν ποτέ»

Ερωτηθείς για την αβεβαιότητα που γεννά η τρέχουσα συγκυρία στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκτίμησε πως ναι μεν «θα επηρεαστεί η Ευρώπη άρα κι εμείς που είμαστε μια μικρή χώρα, μια χώρα-ουρά», αλλά και πως «παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν και καλές συγκυρίες». «Οι επενδύσεις δεν θα σταματήσουν ποτέ, αυτό είναι πραγματικότητα», τόνισε.

Ελκυστική για επενδύσεις η Ελλάδα

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, η Ελλάδα θα παραμείνει μια ελκυστική χώρα για επενδύσεις, καθώς έχει και πολιτική και οικονομική σταθερότητα.

Ωστόσο, παραδέχθηκε πως «είμαστε μια μικρή χώρα με μικρές εταιρείες και αυτό είναι πρόβλημα». «Εδώ έχουμε οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό αν αποφασίσεις να μείνεις μικρός και νοικοκυρεμένος. Αλλά αν θέλεις να κάνεις ένα μεγάλο βήμα, ή να έρθουν κεφάλαια, τότε χρειάζεται ένα άλλο μέγεθος, τότε χρειάζεται και εξωστρέφεια», εξήγησε.