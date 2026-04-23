Μεγάλου (Πειραιώς): Έμφαση στο fintech με αιχμή τη Snappi – Στόχος να γίνουμε πρωταθλητές

Τη στρατηγική τοποθέτηση της Τράπεζας Πειραιώς στο αναδυόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα περιέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

H Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί διεθνώς στον τομέα των τεχνολογικών εταιρειών, όπως εξαιρετικά τεχνικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα που παράγουν ταλέντο, διεθνή νοοτροπία, εξωστρέφεια, και πραγματική ικανότητα δημιουργίας αξίας, καθώς και καταρτισμένους και φιλόδοξους νέους και νέες.

Αυτό τόνισε ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο 11o Delphi Forum σε συζήτηση με θέμα «The Banking System and the New Generation of Unicorns». Υπογράμμισε δε, ότι υπάρχει πλέον στη χώρα εμπειρία από πολλά επιτυχημένα παραδείγματα εταιρειών τεχνολογίας, όπως η Natech με την οποία η Πειραιώς έχει δημιουργήσει τη neobank Snappi και πρόσθεσε ότι η Τράπεζα είναι παρούσα για να στηρίξει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες.

Αντιστοίχως, στον τομέα της άμυνας όπου υπάρχει ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη αμιγώς ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, η Ελλάδα διαθέτει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες για να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτό, είπε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς. Ερωτηθείς σχετικά, αναφέρθηκε στην πρόταση που έχει διατυπώσει για τη διαμόρφωση ενός μοντέλου χρηματοδότησης επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο κ. Μεγάλου επισήμανε επίσης ότι η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδρομής που έχει η Πειραιώς και μέρος του DNA της Τράπεζας. Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνεργασία με τη Natech για τη δημιουργία της Snappi, που έχει ήδη σημαντικά αποτελέσματα, με περίπου 100 χιλιάδες πελάτες.

«Η πορεία από το 2022 όταν ξεκινήσαμε έναν διάλογο για τη δημιουργία μιας ψηφιακής τράπεζας ήταν απαιτητική και δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ανταποδοτική. Ήταν μια πορεία μάθησης — μια διαδικασία ενδυνάμωσης των ανθρώπων μας ώστε να μπορούν να αξιολογούν επιχειρηματικά μοντέλα που δεν ήταν παραδοσιακά ενσωματωμένα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μας έδειξε τι σημαίνει πραγματικά να εμπλέκεσαι ουσιαστικά και να επιχειρείς με την καινοτομία», σημείωσε.

Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι η φιλοδοξία της Πειραιώς είναι να παραμείνει κοντά στο τεχνολογικό οικοσύστημα, το οποίο είναι επιτυχημένο στην Ελλάδα, φέρνοντας ως παράδειγμα τις εταιρείες Navarino, Yodeck και Epignosis, οι επικεφαλής των οποίων Βαγγέλης Μιχαλόπουλος, Δημήτρης Τσικόπουλος και Δημήτρης Τσίγκος ήταν συνομιλητές του στο πάνελ και αναφέρθηκαν εκτενώς στη στήριξη που είχαν από την Τράπεζα για την ανάπτυξη και τη διεθνή παρουσία τους.

Αυτό το οικοσύστημα έχει δημιουργηθεί χάρη στο υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εκπαίδευσης, στις ικανότητες και τη δυναμική των ανθρώπων, στην εξωστρέφεια, και στη δυνατότητα να δημιουργούνται παγκόσμιες επιχειρήσεις, ξεκινώντας από μικρή κλίμακα και να εξελίσσονται σταδιακά.

Οσο αφορά τη χρηματοδότησή τους, η Πειραιώς απέκτησε το πλεονέκτημα χάρη στην εμπειρία της Snappi να μπορεί να εξετάζει αξιόπιστα τα δεδομένα και να κατανοεί τα επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου και μέσω της χρηματοδότησης, να προσθέτει περαιτέρω αξία στις προσπάθειες και στα προϊόντα υψηλής τεχνολογικής νοημοσύνης που αναπτύσσονται. «Σήμερα, βρισκόμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε σχεδόν κάθε τεχνολογική εταιρεία που θα εξετάσουμε για χρηματοδότηση στο μέλλον και έχουμε ξεκάθαρη πρόθεση να καλλιεργήσουμε ενεργά αυτό το οικοσύστημα».

Ο CEO της Πειραιώς αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω της κεφαλαιαγοράς και τη δυναμική που προσθέτει η ένταξη του ΧΑ στο Euronext Athens, μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με μεγαλύτερη ρευστότητα και αυξημένες δυνατότητες. «Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα, όταν έρθει η κατάλληλη ωριμότητα, να υποστηρίξουμε τη μετάβαση αυτών των εταιρειών προς την εισαγωγή τους στο Euronext Athens, προσφέροντάς τους μια πλατφόρμα μετοχικού κεφαλαίου που θα ενισχύει τις αξίες που θέλουμε να δημιουργούμε».

Ο Δημήτρης Τσικόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Navarino, μίλησε για την πορεία της εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 1999 και εξελίχθηκε από πάροχο δορυφορικών επικοινωνιών σε εταιρεία ναυτιλιακής τεχνολογίας. «Η Navarino ιδρύθηκε το 1999 και έχει εξελιχθεί από πάροχο δορυφορικών επικοινωνιών σε εταιρεία ναυτιλιακής τεχνολογίας τα τελευταία 25-26 χρόνια. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας αποτελείται από τρεις κύριες κατηγορίες. Η πρώτη είναι η κατηγορία δορυφορικής συνδεσιμότητας, η οποία περιλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με υλικό, συνδεσιμότητα, και όλες τις σχετιζόμενες υπηρεσίες ώστε να μπορούμε να παρέχουμε συνδεσιμότητα στα πλοία των πελατών μας. Και σε αυτή την κατηγορία, συνεργαζόμαστε με όλα τα μεγάλα ονόματα του κλάδου, όπως η Starlink, η Amazon, SES, Intelsat, και ούτω καθεξής. Η δεύτερη κατηγορία είναι η πληροφορική. Έτσι, δημιουργήσαμε μια σειρά από υπηρεσίες και πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στα πλοία για την πραγματική απομακρυσμένη διαχείριση της υποδομής πληροφορικής τους επί του πλοίου. Και έχουμε δημιουργήσει επίσης έναν αριθμό άλλων εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούνται από ναυτιλιακές εταιρείες. Και η τρίτη κατηγορία, στην οποία μόλις πρόσφατα εισήλθαμε, έχει να κάνει με την τεχνολογία λειτουργιών, για παράδειγμα, κάμερες κλειστού κυκλώματος με τεχνητή νοημοσύνη για την πρόληψη ατυχημάτων ή βελτιστοποίηση δρομολογίων για βελτιωμένη κατανάλωση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας. Αυτό που άλλαξε τον τελευταίο χρόνο περίπου είναι η στρατηγική της εταιρείας να αναπτυχθεί όχι μόνο οργανικά, αλλά και μέσω εξαγορών».

Ο Δημήτρης Τσίγκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Epignosis, ανέφερε το μακρύ ταξίδι της εταιρείας από το 2003 και τις τεχνολογίες μάθησης που προσφέρονται. «Παρέχουμε τεχνολογίες μάθησης για την επιχείρηση. Οπότε κάθε είδους εταιρεία που θέλει να εκπαιδεύει και να καταρτίζει τους υπαλλήλους της και τους ανθρώπους γύρω της, μπορεί να είναι πελάτης μας. Κάποιες από τις εταιρείες, που μπορεί να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα τους σε καθημερινή βάση, όπως Facebook, Amazon, eBay, η Oracle, είναι πελάτες μας. Αλλά αυτό για το οποίο είμαστε ακόμα πιο περήφανοι είναι οι 12.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Βόρεια Αμερική που εμπιστεύονται το λογισμικό μας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη μετάβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Πιστεύουμε ότι η δυναμική και οι τάσεις της αγοράς είναι πολύ ευνοϊκές. Ο εκδημοκρατισμός της επιχειρηματικότητας που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας θα οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Αυτή είναι η προσωπική μου, εντελώς υποκειμενική άποψη. Θα υπάρξει πρόβλημα; Φυσικά θα υπάρξουν προβλήματα», τόνισε.

Ο Βαγγέλης Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Yodeck, μοιράστηκε την ιστορία της εταιρείας, η οποία γεννήθηκε από την οικονομική κρίση και σήμερα εξυπηρετεί περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως: «Το 99% των εσόδων μας προέρχεται από το εξωτερικό, οπότε λιγότερο από το 1% στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν μέρος του DNA μας. Διότι, όπως είπαμε, ήμασταν παιδιά της οικονομικής κρίσης και η Ελλάδα ήταν κάπως νεκρή τότε. Εξετάσαμε, λοιπόν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στις κύριες αγορές του εξωτερικού από την πρώτη μέρα. Η εταιρεία απασχολεί έως τώρα 170 άτομα, περίπου 160 εδρεύουν στην Ελλάδα, οπότε πολύ ελληνικό DNA. Επενδύσαμε πολλά στην ανάπτυξή μας, οπότε ουσιαστικά λειτουργούσαμε την εταιρεία σχεδόν στα όρια του μηδενικού κόστους. Τώρα, μέσω της λειτουργικής μόχλευσης που έχουμε, λόγω του μεγέθους μας, έχουμε θετικές ταμειακές ροές, και γι’ αυτό διερευνούμε τη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα».