Μολυβιάτης-(ΕΤΕ):-Η-Τεχνητή-Νοημοσύνη-δεν-μπορεί-να-κάνει-θαύματα-αν-δεν-υπάρχει-υψηλή-ποιότητα-δεδομένων

Σήμερα ήδη, η Εθνική Τράπεζα έχει αναπτύξει πάνω από 10 agents σε μεγάλη κλίμακα και περίπου 20 internal και external chatbots.

Μιλώντας σήμερα στο Delphi Forum, σε πάνελ με τίτλο «AI: not a hype, but is it yet reality?», ο κ. Στράτος Μολυβιάτης, Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Εθνικής Τράπεζας, αναφέρθηκε στην πολύ μεγάλη τεχνολογική επένδυση που ολοκληρώνει σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Όπως τόνισε, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει και πολλά, αν δεν υπάρχει σύγχρονη αρχιτεκτονική και υψηλή ποιότητα δεδομένων. Το AI δεν είναι πανάκεια που διορθώνει τη δομική ανεπάρκεια, αντίθετα, την αναδεικνύει, υποστήριξε.

Η επένδυση αυτή ξεκίνησε το 2019 με ένα πολύ επιθετικό πλάνο, μέσω του οποίου η Εθνική Τράπεζα άλλαξε περίπου το 80% των συστημάτων της (γύρω στα 200), εκ των οποίων τα 40 είναι εξαιρετικά υψηλού φόρτου. Το 2024 ξεκινήσαμε τους πειραματισμούς με το Generative AI, τόνισε ο κ. Μολυβιάτης. Στην αρχή με μεγάλες προσδοκίες, μετά με σκεπτικισμό, μετά πάλι με ενθουσιασμό και σήμερα θα έλεγα πλέον με πραγματισμό.

Σήμερα ήδη, η Εθνική Τράπεζα έχει αναπτύξει πάνω από 10 agents σε μεγάλη κλίμακα και περίπου 20 internal και external chatbots. Ο στόχος είναι σε όλα τα customer facing κανάλια να υπάρχει ένας agent που να βοηθάει κάνοντας πράγματα για τον πελάτη και όχι απλά να συνομιλεί μαζί του.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας που θα αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι λαμβάνει χώρα μία σεισμική αλλαγή. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Εθνική έχει εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα 3.000 άτομα, που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ανθρώπινο δυναμικό της, σε τρεις διαφορετικές βαθμίδες μάθησης.

Για το ποσοστό των εργαζόμενων που θα αντικατασταθούν από την AI, ο ίδιος σημείωσε ότι στην Εθνική αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνά το 4%, ενώ εκτίμησε ότι έως το 2030 ενδέχεται να διαμορφωθεί μεταξύ 15%-20%. Γενικότερα, πρόσθεσε, ένα σημαντικό τμήμα των εργαζόμενων που ασχολούνται με εργασίες όπως ο έλεγχος, η επεξεργασία, η προώθηση εγγράφων, η τήρηση κανονισμών και πολιτικών, οι απλές πωλήσεις αλλά και οι junior θέσεις στο SW Development, τείνει ήδη προς μείωση στο εξωτερικό.

Μια ειλικρινής ανάλυση σε όλο το φάσμα της Ελληνικής οικονομίας δείχνει ότι μόνο ένα μέρος του προσωπικού μπορεί πραγματικά να επανεκπαιδευτεί σε ρόλους υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη χρήση τεχνολογικών μέσων και ΑΙ. Αυτό οδηγεί σε ένα μεγάλο δίλλημα. Από τη μία πλευρά, ο οργανισμός που θα υιοθετήσει το GenAI και τολμήσει να κάνει αυτή την αναδιάταξη, θα θέσει νέα benchmarks κόστους που οι υπόλοιποι δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν, αποκτώντας τεράστιο πλεονέκτημα. Από την άλλη αν υπάρξει μια μαζική υιοθέτηση χωρίς ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για εργαζόμενους που θα πρέπει να κάνουν μια μετάβαση, θα οδηγηθούμε σε κοινωνική έκρηξη. Πρέπει να λοιπόν να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή και προφανώς Ελληνική στρατηγική.

Τέλος, ο κ. Μολυβιάτης επισήμανε ότι σε μια οικονομία όπως η Ελληνική, που δεν φημίζεται για την υψηλή παραγωγικότητα της σε σχέση με το χρόνο εργασίας που δαπανάται, και όπου οι επαγγελματίες της Τεχνολογίας είναι το 2,5% των εργαζόμενων σε σχέση με το 5% του μέσου Ευρωπαϊκού όρου, το να αντιληφθούν όλοι καθαρά το πιο είναι το νέο τοπίο ανταγωνισμού, θα πρέπει να αποτελέσει μια εθνική προτεραιότητα.