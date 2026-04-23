Μπιενάλε-Βενετίας:-Η-Κομισιόν-θέλει-να-κόψει-τη-χρηματοδότηση-λόγω-της-συμμετοχής-της-Ρωσίας

Η Κομισιόν σχεδιάζει να αποσύρει τη χρηματοδότησή της από τη Μπιενάλε της Βενετίας, μετά την απόφαση να επιτραπεί στη Ρωσία να συμμετάσχει στην έκθεση.

Μια επιστολή προς τους διοργανωτές, στην οποία αναφέρεται ότι η επιχορήγηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να «ανασταλεί ή να τερματιστεί», στάλθηκε πριν από δύο εβδομάδες, δίνοντάς τους προθεσμία 30 ημερών για να απαντήσουν και να υπερασπιστούν τη θέση τους.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τόμας Ρενιέ, εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή προτίθεται να διακόψει τη σύμβαση. Τόνισε επίσης ότι η Κομισιόν καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι το ίδρυμα της Μπιενάλε επέτρεψε την επαναλειτουργία του ρωσικού περιπτέρου, για πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Μπιενάλε της Βενετίας, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τέχνης παγκοσμίως, πρόκειται να φιλοξενήσει τη Ρωσία για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο 2022, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Η Υπουργός Πολιτισμού της Λετονίας, Άγκνεσε Λάτσε, η οποία ηγήθηκε κοινής πρωτοβουλίας 25 ευρωπαϊκών χωρών για τον αποκλεισμό της Ρωσίας, δήλωσε ότι θα μποϊκοτάρει τα εγκαίνια της 9ης Μαΐου εάν η Ρωσία συμμετάσχει. Το Υπουργείο Πολιτισμού της Λετονίας υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Ρωσίας θα της προσέδιδε «νομιμοποίηση μέσω μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πολιτιστικής πλατφόρμας που χρηματοδοτείται από την Ευρώπη», ενώ προειδοποίησε ότι άτομα που συνδέονται με το ρωσικό περίπτερο έχουν δεσμούς με κρατικές δομές και φιλο-Κρεμλινικές αφηγήσεις.

Παράλληλα, 37 ευρωβουλευτές με επιστολή τους προς την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Κάγια Κάλας ζήτησαν την αναστολή της χρηματοδότησης — που εκτιμάται σε περίπου 2 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας — καθώς και την εξέταση περιοριστικών μέτρων κατά προσώπων που σχετίζονται με το ρωσικό περίπτερο.

Από την πλευρά της, η Μπιενάλε υπερασπίστηκε την απόφασή της, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί χώρο διαλόγου όπου η τέχνη διαχωρίζεται από την πολιτική.

Με πληροφορίες από Guardian, Politico