Μπιρόλ:-Αντιμετωπίζουμε-τη-μεγαλύτερη-απειλή-για-την-ενεργειακή-ασφάλεια-στην-ιστορία

Τον κώδωνα του κινδύνου πως: «αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια στην ιστορία», έκρουσε εκ νέου ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA). «Μέχρι σήμερα, χάνουμε 13 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα… και υπάρχουν σημαντικές διαταραχές σε ζωτικά προϊόντα», υπογράμμισε μιλώντας στο CNBC.

Ο Μπιρόλ έχει προειδοποιήσει προηγουμένως ότι ο πόλεμος στο Ιράν και το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα οδηγήσουν σε «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ». Το κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο πέρασμα – μέσω του οποίου κατά μέσο όρο 20 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων ημερησίως πριν από τον πόλεμο – βρίσκεται επί του παρόντος υπό «διπλό αποκλεισμό», καθώς ούτε το Ιράν ούτε οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα πλοία να εισέλθουν ή να εξέλθουν.

Περιγράφοντας τα Στενά του Ορμούζ ως ένα από τα «πιο κρίσιμα σημεία διαμετακόμισης πετρελαίου στον κόσμο», ο IEA προειδοποίησε ότι το κλείσιμο θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, με μια επικείμενη κρίση καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη, με ορισμένες χώρες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις μέσα σε λίγες εβδομάδες.

«Η Ευρώπη προμηθεύεται περίπου το 75% των καυσίμων αεροσκαφών της από διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και αυτό ουσιαστικά τώρα έχει μειωθεί στο μηδέν… Η Ευρώπη προσπαθεί τώρα να το προμηθευτεί από τις ΗΠΑ και τη Νιγηρία. Εάν δεν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε, στην Ευρώπη, πρόσθετες εισαγωγές από τις χώρες τώρα, θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες», επεσήμανε.

«Ελπίζω πραγματικά, πρώτα από όλα, να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να ξεκινήσουν οι εξαγωγές από εκεί, αλλά ίσως χρειαστεί να λάβουμε ορισμένα μέτρα στην Ευρώπη για να μειώσουμε και τα αεροπορικά ταξίδια. Η θεραπεία είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ» εξήγησε, καταλήγοντας πως οι κυβερνήσεις να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους με εναλλακτικές πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και να προωθήσουν πιο αποτελεσματική τεχνολογία, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα.