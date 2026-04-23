    Μπρατάκος: Συνεχής διάλογος πολιτείας-αγοράς για ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή διακίνηση αποθεμάτων

    Την ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ πολιτείας, αγοράς και επαγγελματιών για την επιτυχή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

    Την ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ πολιτείας, αγοράς και επαγγελματιών για την επιτυχή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών Οικονομολόγων (ΠΑΕΛΟ) με τίτλο «Ψηφιακή διακίνηση αποθεμάτων: Κάνουμε μαζί τη μετάβαση απλή».

    Αναλυτικά, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μπρατάκος αναφέρει:

    «Οι μεταβάσεις επιτυγχάνουν όταν υπάρχει συνεχής επικοινωνία της Πολιτείας με την αγορά και τους επαγγελματίες που καλούνται να εφαρμόσουν τις ρυθμίσεις.

    Στην εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ με θέμα “Ψηφιακή διακίνηση αποθεμάτων: Κάνουμε μαζί τη μετάβαση απλή”, υπογράμμισα ότι η νέα αυτή πραγματικότητα απαιτεί λειτουργικά εργαλεία και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η στήριξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή τους.

    Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των λογιστών και των οικονομολόγων αναβαθμίζεται σε ρόλο συμβούλου που καθοδηγεί την αγορά. Το ΕΒΕΑ παραμένει ο συνδετικός κρίκος, διασφαλίζοντας ότι κάθε αλλαγή υλοποιείται με όρους απλότητας και αποτελεσματικότητας για την οικονομία».

