Μ.-Σχοινάς:-Συνάντηση-με-την-Επίτροπο-Σουίτσα-για-το-κόστος-λιπασμάτων

Το αυξημένο κόστος λιπασμάτων, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις αποτέλεσαν το επίκεντρο των συζητήσεων στη συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά με την Ευρωπαία Επίτροπο για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα.

Ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης για τα λιπάσματα, επισημαίνοντας ότι «δημιουργούν πρόβλημα τόσο στην ευρωπαϊκή γεωργία όσο και στην ελληνική γεωργία».

Σε δηλώσεις του τόνισε ότι βασικές προτεραιότητες είναι η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών, η διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η μάχη κατά των επιζωοτιών, σημειώνοντας ότι αυτές «αναδεικνύονται ως ένα μεγάλο πρόβλημα και εδώ στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα».

Οι δυο πλευρές συνομίλησαν για τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και τις επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή ενώ τέθηκαν επί τάπητος και ζητήματα επισιτιστικής ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, υπό το βάρος των διεθνών αναταράξεων.

Όπως είπε η κ. Σουίτσα «βασικό ζήτημα είναι η ενέργεια και η επισιτιστική ασφάλεια και η επάρκεια τροφίμων», ενώ χαρακτήρισε κρίσιμο και το θέμα των λιπασμάτων, με δεδομένη την εκτόξευση των τιμών.

Πρόσθεσε ότι «προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο» ωστόσο όπως παραδέχθηκε «κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με αναφορά στον ρόλο των χωρών του Κόλπου στη διαμόρφωση συνθηκών σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή, καθώς και στις προκλήσεις που απορρέουν από τις εξελίξεις σε κρίσιμες εστίες έντασης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαία Επίτροπο «δεν μπορούμε να φανταστούμε την ευημερία και την ασφάλεια της περιοχής χωρίς τις χώρες του Κόλπου προσθέτοντας τον ρόλο τους για τη σταθερότητα και τις επενδύσεις στη Μέση Ανατολή».

