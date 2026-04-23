Οι-μέτοχοι-της-warner-bros-ενέκριναν-τη-συγχώνευση-με-την-paramount,-αξίας-81-δισ.-δολαρίων

Η συγχώνευση μεταξύ της Warner και της Paramount, η αξία της οποίας φτάνει τα 81 δισ. δολάρια, έλαβε την έγκριση των μετόχων, φέρνοντας πιο κοντά στην υλοποίηση μια συμφωνία που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ριζικά το Χόλιγουντ και το τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Το Associated Press αναφέρει ότι, σύμφωνα με την προκαταρκτική καταμέτρηση των ψήφων που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, η συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων της Warner Bros. Discovery ψήφισε υπέρ της πώλησης του συνόλου της επιχείρησης στην Paramount για 31 δολάρια ανά μετοχή. Αν συμπεριλάβουμε το χρέος, η αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε σχεδόν 111 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Paramount, που ανήκει στην Skydance, θέλει να αγοράσει το σύνολο της Warner. Αυτό σημαίνει ότι το HBO Max, ακόμη και το CNN θα μπορούσαν σύντομα να βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη με το CBS, και την υπηρεσία streaming Paramount+.

Η συμφωνία εξακολουθεί να υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών Αρχών, μεταξύ άλλων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Πάντως η Warner έχει δηλώσει ότι αναμένει να ολοκληρώσει τη συμφωνία τους επόμενους μήνες.

Η προσπάθεια της Paramount να εξαγοράσει τη Warner δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, υπενθυμίζει το Associated Press. To διοικητικό συμβούλιο της Warner υποστηρίζει πλέον τη συγχώνευση με την Paramount, αλλά δεν ήταν πάντα πρόθυμο να προχωρήσει σε αυτόν τον «γάμο γιγάντων».

Στα τέλη του 2025, η Warner απέρριψε τις προτάσεις της Paramount για να συνάψει μαζί της συμφωνία ύψους 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το στούντιο και το streaming με τη Netflix. Η Paramount, εν τω μεταξύ, απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους με προσφορά για επιθετική εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας, ακόμη και του της δραστηριότητας στην καλωδιακή που δεν ήθελε η Netflix.

Η διαμάχη των τριών εταιρειών κράτησε μήνες, με το ΔΣ της Warner να υποστηρίζει την προσφορά της Netflix. Τελικά η Paramount πρόσφερε περισσότερα χρήματα και η Netflix αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά από τον αγώνα.

Οι επιπτώσεις

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το σχέδιο για τη συγχώνευση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο του θεάματος, αλλά ακόμη και μεταξύ των πολιτικών.

Χιλιάδες ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου έχουν εκφράσει «αδιαμφισβήτητη αντίθεση» για τη συμφωνία. Σε μια επιστολή τους υποστηρίζουν ότι η συγκέντρωση στον κλάδο θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας και λιγότερες επιλογές για τους κινηματογραφιστές και τους θεατές.

«Αυτό που διακυβεύεται σαφώς και δεν είναι μόνο μια εταιρική συμφωνία, αλλά το ποιος ελέγχει τις ειδήσεις, την ψυχαγωγία και την αφήγηση», δήλωσε απόι την πλευρά του ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ σε ακρόαση για τη συγχώνευση, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα. «Πρόκειται για τη συγκέντρωση και την ενοποίηση της πολιτιστικής εξουσίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον (γιος του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον της Oracle), προσπάθησε να καθησυχάσει τους κινηματογραφιστές εγγυώμενος ένα διαστημα 45 ημερών για την προβολή των ταινιών στις αίθουσες και για τον στόχο να κυκλοφορούν 30 ταινίες το χρόνο από την Paramount και τη Warner, οι οποίες θα παραμείνουν αυτόνομες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ενοποιημένης εταιρείας.